Leonardo Bertulazzi, exmiembro de las Brigadas Rojas, se fugó: cuántos millones ofrecen por su captura

El Gobierno nacional ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para encontrar a Leonardo Bertulazzi, el ciudadano italiano de 74 años que se fugó del arresto domiciliario que cumplía en el barrio porteño de San Telmo, mientras esperaba ser extraditado a Italia.

La decisión fue adoptada luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, solicitara con carácter de "muy urgente" una recompensa para obtener información que permita establecer el paradero del prófugo.

Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, tiene una orden de captura vigente y es requerido por la Justicia de su país para cumplir una condena de 27 años de prisión por delitos vinculados con su participación en una organización armada y el secuestro de personas. Había sido detenido en Argentina en 2024.

El video de la fuga de Leonardo Bertulazzi en San Telmo

Las imágenes que trascendieron en las últimas horas permitieron reconstruir parte del escape. En el registro se observa a Bertulazzi cuando salta el portón del inmueble ubicado en Defensa al 649 y cae sobre la vereda. Permanece unos instantes en el suelo, hasta que consigue levantarse y continuar.

De acuerdo con la información difundida, el italiano habría utilizado un arnés para descender desde el balcón de su departamento hasta un terreno baldío lindero. Desde allí logró llegar al exterior del inmueble y abandonar el lugar.

La fuga se produjo mientras cumplía arresto domiciliario, en el marco del proceso de extradición solicitado por las autoridades italianas. Su desaparición activó un operativo de búsqueda y derivó en un pedido urgente de colaboración para localizarlo.

Cómo cobrar la recompensa de $20 millones por información

El Ministerio de Seguridad dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información útil que permita encontrar y detener a Bertulazzi.

La medida respondió a un oficio fechado el 10 de noviembre de 2026, mediante el cual el juzgado federal solicitó establecer un incentivo económico para obtener datos sobre el paradero del ciudadano italiano.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse con la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad. La identidad de las personas que aporten datos será preservada, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

La búsqueda tiene como objetivo concretar la detención del prófugo y permitir que avance el procedimiento judicial para su extradición a Italia.

Qué fueron las Brigadas Rojas, la organización terrorista de la que formó parte Bertulazzi

Las Brigadas Rojas —conocidas en italiano como Brigate Rosse— fueron una organización armada de extrema izquierda que surgió en Italia a comienzos de la década de 1970. Su actividad estuvo marcada por atentados, secuestros, asesinatos y acciones destinadas a desestabilizar las instituciones democráticas y atacar lo que sus integrantes identificaban como el aparato del Estado.

El grupo tuvo su período de mayor actividad durante los llamados años de plomo, una etapa de fuerte violencia política y social que atravesó Italia durante las décadas de 1970 y 1980. Entre sus principales objetivos estuvieron dirigentes políticos, magistrados, empresarios, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad. Su estructura estaba organizada en células y grupos operativos distribuidos territorialmente.

Uno de los episodios más emblemáticos de su historia fue el secuestro y asesinato de Aldo Moro, dirigente de la Democracia Cristiana y ex primer ministro italiano. Moro fue capturado el 16 de marzo de 1978, cuando un comando de las Brigadas Rojas asesinó a cinco integrantes de su custodia. Permaneció secuestrado durante 55 días y su cuerpo fue encontrado el 9 de mayo de ese año en el interior de un automóvil en Roma.

El asesinato de Moro provocó una profunda conmoción política e institucional en Italia y marcó un punto de inflexión en la historia de la organización. La respuesta del Estado, las detenciones, las divisiones internas y la colaboración de antiguos integrantes con la Justicia debilitaron progresivamente al grupo, que perdió su capacidad operativa hacia fines de los años ochenta.