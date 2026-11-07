El papa León XIV llega este domingo 8 de noviembre a Buenos Aires con una jornada de sol y temperaturas agradables

El papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a la Argentina para iniciar una visita que se extenderá hasta el miércoles 11 y tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El primer día del recorrido estará marcado por buenas condiciones meteorológicas, con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables para la recepción del Sumo Pontífice.

El avión que trasladará al Papa aterrizará a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, Uruguay. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de Buenos Aires tendrá una jornada con nubosidad leve, una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 22 grados.

Además, se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante la tarde, que disminuirán hacia la noche. Las condiciones permitirán el desarrollo de las primeras actividades oficiales previstas para la llegada del pontífice.

Tras su arribo, León XIV participará de un homenaje en la Plaza San Martín, luego se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Cómo seguirá el clima durante la visita del Papa

El lunes 9, segundo día de la agenda, continuará el buen tiempo en Buenos Aires. Se espera cielo despejado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 25 grados, condiciones que acompañarán la misa que el Papa celebrará a las 11.30 en el Monumento de los Españoles.

Durante esa jornada también están previstos encuentros en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

El martes 10, la visita se trasladará a Córdoba, donde el panorama será diferente. El SMN anticipa posibles chaparrones durante el día, con una probabilidad del 40%, temperaturas entre 15 y 26 grados y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora.

Ese día, León XIV celebrará una misa a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y luego mantendrá reuniones con integrantes de la comunidad religiosa. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11, última jornada de la visita, el Papa llegará a Luján para celebrar una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Para ese día se espera cielo mayormente nublado, con temperaturas que irán de los 16 a los 28 grados.

La despedida oficial está prevista para las 13.30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde León XIV partirá rumbo a Lima, Perú.

El clima durante la visita de León XIV: