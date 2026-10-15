Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y condenado por estafas y asociación ilícita, fue sometido este jueves a una intervención quirúrgica por una necrosis en la zona genital y permanece estable, bajo observación médica en el Hospital José Ramón Vidal de la ciudad de Corrientes.

Según informó la agencia Noticias Argentinas (NA), el empresario condenado había sido trasladado este miércoles por la mañana desde la unidad penitenciaria hasta el centro de salud, donde quedó internado en el sector de Quirúrgica 1, con custodia penitenciaria.

De acuerdo con la información aportada por fuentes consultadas por NA, durante la intervención le retiraron un tumor y el paciente quedó en observación. Las fuentes señalaron que la diabetes habría afectado su circulación sanguínea y que esa condición incidió en el cuadro médico.

Cómo evoluciona Cositorto tras la operación

Tras la cirugía, fuentes cercanas al condenado indicaron que permanecerá varios días en el hospital para cumplir con el posoperatorio.

La información difundida también señala que Cositorto presenta problemas de salud asociados a la diabetes y la presión arterial alta. Según las declaraciones recogidas por NA, su estado requiere controles médicos y estabilización farmacológica.

Allegados al empresario cuestionaron la atención sanitaria que habría recibido durante su permanencia en el establecimiento penitenciario de Salta, donde estuvo alojado antes de su traslado a Corrientes. Sostuvieron que la atención médica que necesitaba era deficiente y afirmaron que, durante su detención, se le realizaban análisis de sangre, pero la enfermedad no habría recibido el tratamiento adecuado.

La fachada del hospital José Ramón Vidal de la ciudad de Corrientes donde fue operado Leonardo Cositorto - Foto: Noticias Argentinas

Esas afirmaciones corresponden a fuentes cercanas a Cositorto y no constituyen, por sí mismas, una conclusión oficial sobre la atención médica que recibió en prisión. El operativo de seguridad dispuesto durante su internación contempla custodia dentro y fuera del hospital, debido a su situación judicial y a que continúa privado de la libertad.

Las condenas que recibió por el caso Generación Zoe

Cositorto fue condenado en febrero de 2025 a 12 años de prisión en Corrientes por los delitos de asociación ilícita y estafa, en el marco de la causa vinculada con Generación Zoe.

En julio de ese mismo año, recibió otra condena en Salta: 11 años de cárcel por estafas reiteradas y asociación ilícita, según la información consignada en el reporte de Noticias Argentinas.

El fundador de Generación Zoe permanece detenido en Corrientes. Su situación médica se desarrolla mientras continúa cumpliendo las condenas dictadas en su contra.

Estado de la investigación

El cuadro médico de Cositorto y su intervención quirúrgica no modifican, por sí mismos, su situación judicial. Según la información disponible, continúa detenido y bajo custodia penitenciaria mientras se recupera en el hospital.

Hasta el momento, el material de referencia no informa sobre nuevas decisiones judiciales vinculadas con su internación ni sobre medidas adicionales relacionadas con las causas por las que fue condenado.