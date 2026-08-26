La condena a dos años y medio de prisión contra una mujer que participó en un intento de robo mientras llevaba a su bebé en brazos llegó al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La Defensa Pública cuestionó el fallo y pidió revisar tanto la responsabilidad atribuida como la pena, mientras que la Fiscalía reclamó que la sentencia quede firme.

El hecho ocurrió en mayo de 2025, cuando la mujer ingresó a un comercio del centro de General Roca junto a otra mujer. Según la acusación, esta última tomó un cajón organizador y, cuando el dueño intentó detenerlas, sacó un cuchillo de una mochila y lo utilizó para amenazarlo. Luego le entregó el arma a la ahora condenada, quien la escondió entre su bebé y su pecho durante la fuga.

La defensa sostuvo que la mujer no fue quien inició el robo ni amenazó al comerciante y cuestionó que se la haya considerado coautora. El Defensor General Ariel Alice afirmó que “la sola presencia en el lugar no permite acreditar” el dolo y planteó que, en todo caso, la conducta podría ser considerada encubrimiento y no coautoría.

Además, puso sobre la mesa la situación personal de la condenada: es madre de siete hijos, trabaja lavando autos y atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad social. Por eso, pidió que el caso sea analizado con perspectiva de género y de niñez y que se evalúe la posibilidad de una prisión domiciliaria.

La Fiscalía, en cambio, defendió la condena. El Fiscal General Fabricio Brogna sostuvo que ambas mujeres actuaron conjuntamente y destacó las imágenes de las cámaras, que mostrarían a la acusada presente durante la amenaza y luego recibiendo el cuchillo. Para el fiscal, el robo todavía estaba en ejecución cuando recibió el arma.

El fallo condenatorio fue dictado en diciembre de 2025 y confirmado por mayoría por el Tribunal de Impugnación en abril de este año. Brogna sostuvo además que la maternidad ya había sido considerada al establecer la pena y que durante el juicio no se acreditaron otras circunstancias personales alegadas por la defensa.

Ahora, el Superior Tribunal de Justicia, integrado por Ricardo Apcarian, Sergio Barotto, Liliana Piccinini, Sergio Ceci y Cecilia Criado, deberá resolver el planteo. La sentencia se conocerá el 6 de octubre a las 12 y determinará si la condena de dos años y medio queda firme o si el máximo tribunal rionegrino modifica el fallo.