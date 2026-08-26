El Autódromo Parque de General Roca quedó en medio de una seguidilla de robos y destrozos en el sector de boxes: desde el sábado fueron arrancados cables y dañadas cajas, térmicas y disyuntores, mientras que este martes un vecino del barrio, de 36 años fue detenido por la Policía dentro del predio luego de ingresar saltando un portón e intentar escapar de los efectivos, con cables entre sus prendas y una tobillera electrónica colocada por disposición judicial.

El primer episodio se registró durante el fin de semana, cuando desconocidos provocaron importantes daños a lo largo del paredón de la calle de boxes. Para llevarse los cables, tuvieron que intervenir sobre instalaciones eléctricas que abastecen directamente a los espacios utilizados por los equipos y competidores.

Pero el ataque no terminó allí. Durante la noche del lunes aparecieron nuevos destrozos y la infraestructura quedó todavía más comprometida. El estado en que fueron encontradas las cajas eléctricas llamó especialmente la atención del electricista encargado de evaluar los daños. Según ese análisis, la forma en que quedaron las cajas, las térmicas y los disyuntores hace presumir que quienes manipulaban la instalación podrían haber sufrido algún tipo de descarga o quemadura. Incluso, algunos de los cables arrancados habrían quedado abandonados en el lugar.

Mientras se intentaba dimensionar el perjuicio y reparar las instalaciones, este martes por la tarde se produjo un nuevo episodio dentro del predio. El encargado del predio de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) alertó al 911 RN Emergencias que un hombre había ingresado tras saltar un portón de aproximadamente 1,80 metros de alto, lindero a un predio de canchas de alquiler.

Durante el fin de semana delincuentes robaron y destruyeron buena parte de la instalación eléctrica de los boxes

A partir del aviso, efectivos de la Comisaría 48° se dirigieron hasta el lugar. Allí observaron a un hombre de contextura delgada que se encontraba precisamente en uno de los sectores donde anteriormente habían sido sustraídos cables eléctricos. Al advertir la presencia policial, el delincuente recibió la voz de alto, pero lejos de detenerse emprendió la huida. Recorrió unos 50 metros dentro del predio hasta que finalmente fue detenido.

El ladrón es un vecino del barrio, de 36 años. Durante el procedimiento, los policías realizaron un cacheo de seguridad y encontraron entre sus prendas cables de las instalaciones dañadas en el autódromo. Ambos elementos fueron secuestrados. Además, el procedimiento dejó otro dato que llamó la atención: el hombre tenía colocada una tobillera electrónica, cuyo uso había sido dispuesto judicialmente.

El detenido es un vecino del barrio que cumple una medida judicial con tobillera electrónica

Por otra parte, la Fiscalía dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística. Los especialistas realizaron tomas fotográficas del detenido en el lugar y documentaron la escena, mientras que se inició un legajo judicial por el delito de robo agravado por escalamiento en grado de cuasi flagrancia.

Ahora, mientras avanza la investigación, en el Autódromo trabajan para recuperar cuanto antes el servicio eléctrico. Y el problema no es menor: las cajas dañadas son las que permiten abastecer de electricidad a los equipos que montan sus espacios de trabajo en los boxes.

Así, detrás de los cables arrancados y los tableros destruidos quedó también un perjuicio concreto para la actividad deportiva. El predio deberá afrontar las reparaciones necesarias después de varios días de robos y destrozos, mientras la Justicia intenta determinar quiénes estuvieron detrás de los ataques y qué relación tiene el detenido con los hechos anteriores.