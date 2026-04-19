Después de más de un año de trabajo silencioso y sostenido, la Policía de Río Negro logró desarticular dos organizaciones dedicadas al narcomenudeo en Cipolletti y zonas aledañas, mediante un operativo simultáneo de gran escala.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima al 0800 DROGAS, que activó una investigación minuciosa basada en seguimientos, cruces de información y recolección de pruebas durante meses. El proceso permitió consolidar una hipótesis firme sobre el funcionamiento de dos estructuras delictivas.

Con las pruebas reunidas, el fiscal federal Francisco Iglesia Frezzini autorizó un total de 13 allanamientos simultáneos, realizados en distintos puntos de Cipolletti y la región, incluyendo un inmueble en Lago Mari Menuco.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron cocaína, marihuana y más de 10,5 millones de pesos en efectivo, dinero que sería producto de la comercialización de drogas. Además, se incautaron siete vehículos de alta gama y múltiples dispositivos electrónicos.

Como resultado del operativo, diez personas quedaron a disposición de la Justicia, en una causa que no solo investiga la infracción a la ley de drogas, sino también posibles maniobras de lavado de activos, ampliando el alcance de la investigación.

En algunos domicilios también se hallaron armas de fuego, lo que derivó en nuevas imputaciones en el ámbito de la justicia provincial.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el valor de la participación ciudadana, subrayando que la denuncia inicial fue clave para avanzar en una investigación que culminó con un golpe certero al delito organizado.