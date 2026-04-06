En la mañana de este lunes, autoridades policiales y judiciales mantuvieron una reunión clave con el intendente de la localidad de Añelo, Fernando Banderet, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y combate contra el narcomenudeo en la región.

Del encuentro participaron el Director de la Dirección Seguridad Vaca Muerta, Comisario Mayor Sergio Ranguiman, junto a representantes de la Dirección y División Antinarcóticos, además estuvo presente el Fiscal Jefe, Dr. José Jerez, quien intervino en el marco del convenio impulsado por el Ministerio Público Fiscal.

Allí se avanzó en la difusión de una herramienta fundamental para la comunidad: un código QR que permite realizar denuncias de manera anónima sobre actividades ilícitas, especialmente vinculadas al narcomenudeo. Esta iniciativa busca facilitar la participación ciudadana y garantizar la confidencialidad de quienes aporten información.

También las autoridades aprovecharon la ocasión para presentar al can “Balto”, recientemente certificado y ya operativo en la localidad. El perro detector fue exhibido ante el Fiscal, quien pudo conocer el rol que desempeña en los operativos de prevención e investigación.

Desde la Dirección Seguridad, destacaron la importancia de este tipo de encuentros interinstitucionales, que permiten coordinar acciones concretas en territorio y reforzar el compromiso conjunto en la lucha contra el delito.