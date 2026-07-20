Un micro que iba a Puerto Iguazú chocó contra un camión y dejó 43 heridos

Un micro de larga distancia y un camión Scania protagonizaron un violento choque sobre la Ruta Nacional 12, en la localidad misionera de Capioví, que dejó más de 40 personas heridas. El siniestro ocurrió en el kilómetro 1461, cuando el colectivo impactó contra la parte trasera del transporte de cargas.

El colectivo había salido desde la Terminal de Ómnibus de Retiro, en Buenos Aires, y se dirigía hacia Puerto Iguazú con 60 pasajeros a bordo. Tras el impacto, se desplegó un amplio operativo de asistencia con la participación de bomberos, personal médico y efectivos policiales.

Al menos 43 heridos

De acuerdo con la información oficial, el accidente dejó 43 personas heridas, varias de ellas con lesiones de distinta consideración. Los equipos de emergencia trasladaron a los pasajeros a centros de salud de la zona para recibir atención médica.

Las autoridades trabajaban este lunes en la recolección de pruebas para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades del hecho.

Investigan las causas

Por el momento no trascendieron las causas del siniestro. La circulación en la zona permaneció afectada mientras continuaban las tareas de rescate, asistencia a los heridos y remoción de los vehículos involucrados.