Un siniestro vial se registró este lunes por la mañana en la Ruta Nacional 22 cuando un automóvil particular y una camioneta vinculada a una empresa de salud de Neuquén colisionaron de manera semi frontal. El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 horas, en un tramo de alto tránsito que conecta Roca con Allen.

De acuerdo con las primeras informaciones, el impacto involucró a un Chevrolet Aveo y a una Toyota Hilux blanca utilizada por una empresa de ambulancias. El choque provocó importantes daños materiales: el automóvil terminó con destrucción casi total, mientras que la camioneta sufrió severos daños en su parte delantera.

Foto: Gentileza ANR - Tania Domenicucci

Como consecuencia del siniestro, dos personas fueron trasladadas al Hospital Francisco López Lima. El conductor del automóvil sufrió las lesiones de mayor gravedad y quedó internado en la guardia del centro de salud, mientras que el chofer de la camioneta presentó heridas leves, principalmente en los miembros inferiores.

En el lugar trabajaron personal policial y equipos de emergencia, quienes asistieron a los ocupantes y realizaron las primeras actuaciones. La circulación estuvo momentáneamente restringida, aunque posteriormente se habilitó el tránsito en el sector. Las autoridades solicitaron extremar precauciones debido a las intensas lluvias que persisten en la región y que incrementan el riesgo de siniestros viales.

El automóvil terminó con destrucción casi total

El operativo incluyó relevamientos fotográficos y planimétricos para determinar las circunstancias del impacto. La hipótesis inicial apunta a un choque semi frontal, aunque la mecánica del hecho continúa bajo investigación de la Policía.

Las autoridades reiteraron la necesidad de respetar las normas de seguridad vial y de circular con máxima precaución en los corredores más transitados del Alto Valle.