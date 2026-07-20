Un siniestro vial se registró este lunes por la mañana en la Ruta Nacional 22 cuando un automóvil particular y una camioneta vinculada a una empresa de salud de Neuquén colisionaron de manera semi frontal. El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 horas, en un tramo de alto tránsito que conecta Roca con Allen.
De acuerdo con las primeras informaciones, el impacto involucró a un Chevrolet Aveo y a una Toyota Hilux blanca utilizada por una empresa de ambulancias. El choque provocó importantes daños materiales: el automóvil terminó con destrucción casi total, mientras que la camioneta sufrió severos daños en su parte delantera.
Como consecuencia del siniestro, dos personas fueron trasladadas al Hospital Francisco López Lima. El conductor del automóvil sufrió las lesiones de mayor gravedad y quedó internado en la guardia del centro de salud, mientras que el chofer de la camioneta presentó heridas leves, principalmente en los miembros inferiores.
En el lugar trabajaron personal policial y equipos de emergencia, quienes asistieron a los ocupantes y realizaron las primeras actuaciones. La circulación estuvo momentáneamente restringida, aunque posteriormente se habilitó el tránsito en el sector. Las autoridades solicitaron extremar precauciones debido a las intensas lluvias que persisten en la región y que incrementan el riesgo de siniestros viales.
El operativo incluyó relevamientos fotográficos y planimétricos para determinar las circunstancias del impacto. La hipótesis inicial apunta a un choque semi frontal, aunque la mecánica del hecho continúa bajo investigación de la Policía.
Las autoridades reiteraron la necesidad de respetar las normas de seguridad vial y de circular con máxima precaución en los corredores más transitados del Alto Valle.