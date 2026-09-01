Neuquén se encuentra conmocionada por la muerte de un hombre de 56 años en su edificio en pleno centro neuquino, en la Diagonal 25 de Mayo. La muerte fue informada alrededor del mediodía, cuando la mujer que iba a limpiar a su casa lo encontró sin vida.

El fallecido era un hombre oriundo de San Rafael, Mendoza, que trabajaba en una empresa petrolera de Neuquén. Su ausencia en el trabajo esta mañana de martes generó preocupación entre sus compañeros, quienes finalmente confirmaron la peor noticia.

La muerte fue confirmada en su departamento céntrico y el hombre presentaba golpes en su rostro. Desde un inicio la Policía de Neuquén indicó que investigaban un presunto homicidio.

Las últimas novedades de la Policía

El Comisario mayor y jefe de la Dirección de Delitos, Sergio Llaytuqueo, comentó en Entretiempo por AM550 que el hombre vivía solo en Diagonal 25 de Mayo 270 y que residía en Neuquén hace unos tres años.

La víctima fue hallada sin vida en el tercer piso del edificio y, según el comisario, estaba en su habitación, sobre la cama, con golpes en su rostro. Una vez que personal del SIEN llegó al lugar tras el aviso constataron que estaba sin signos vitales.

Posteriormente estuvo en el lugar personal de Criminalística de la División de Homicidios. Durante esta tarde siguen trabajando en el lugar y recolectando la evidencia de las cámaras de seguridad del centro.

"Armas de fuego estaría descartado porque los vecinos no escucharon nada", indicó el comisario, aunque sí aclaró que tenía golpes en el rostro y cuero cabelludo.

En cuanto a la autopsia, la misma se haría esta semana, a la espera de la confirmación de la identidad de la víctima. Además agregaron que no tiene familiares en Neuquén y que los que lograron ubicar están viajando desde otras ciudades.