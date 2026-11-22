El hallazgo del cuerpo de una mujer de 92 años en su departamento del barrio 432 Viviendas de Cipolletti abrió una investigación judicial por muerte dudosa. La víctima fue identificada como Florencia Ferreyra y presentaba hematomas en distintas partes del cuerpo cuando fue encontrada por efectivos policiales.

El procedimiento se realizó este sábado en una vivienda ubicada sobre calle Arenales, en el módulo 27. Por el hecho, tres hombres de 24, 35 y 39 años fueron demorados preventivamente mientras se desarrollaban las primeras diligencias.

Cómo encontraron a la mujer en su departamento

La intervención comenzó a partir de un llamado al sistema 911 Río Negro Emergencias. Un hombre alertó sobre la presencia de una persona desvanecida dentro de un inmueble.

Al llegar al lugar, efectivos de la Subcomisaría 79° encontraron a dos hombres en el acceso al módulo. Según el reporte policial, uno de ellos manifestó que habían matado a su abuela.

Cuando ingresaron al departamento, los agentes encontraron a la mujer tendida boca arriba en el suelo de una habitación, junto a la cama y con hematomas en distintas partes del cuerpo. Personal de salud que acudió al lugar constató que ya no presentaba signos vitales.

El testimonio de un vecino y la demora de tres hombres

Entre las primeras averiguaciones, un vecino declaró que alrededor del mediodía dos hombres le habían solicitado un destornillador para intentar forzar la puerta del departamento. Según su relato, argumentaron que la mujer no respondía a sus llamados.

A partir de los primeros elementos reunidos, se dispuso la demora preventiva de tres hombres de 24, 35 y 39 años.

En el lugar trabajaron los fiscales de turno, el médico policial y peritos del Gabinete de Criminalística, que realizaron las diligencias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del episodio.

Estado de la investigación: realizarán la autopsia en General Roca

La investigación se encuentra en una etapa inicial y fue caratulada como muerte dudosa. La principal medida pendiente es la autopsia, que se realizará en la morgue de General Roca.

El estudio forense permitirá determinar la causa de la muerte de Florencia Ferreyra y establecer si las lesiones que presentaba tuvieron relación con el fallecimiento. Por el momento, los tres hombres permanecen vinculados a las primeras actuaciones.