La muerte de una mujer en el barrio 432 Viviendas de Cipolletti es investigada por la Justicia de Río Negro. Por el hecho, cuatro personas fueron demoradas y serán indagadas, según la información preliminar difundida por fuentes policiales. El procedimiento se desarrolló durante el mediodía de este sábado 21 de noviembre, cuando efectivos policiales y personal de Criminalística desplegaron un operativo en el sector para determinar qué ocurrió.

La causa está caratulada como "muerte dudosa" y se busca establecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad de la víctima ni se confirmó cuál fue la causa de su muerte.

Qué se sabe sobre el fallecimiento en el barrio 432 Viviendas

La víctima es una mujer mayor cuyo cuerpo fue encontrado en el sector de las 432 Viviendas. Las primeras actuaciones quedaron a cargo de efectivos de la Policía de Río Negro.

En el lugar trabajaron integrantes de la Comisaría 24°, la Subcomisaría 79° y el Gabinete de Criminalística, que realizaron las primeras diligencias para reunir elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

También intervienen el jefe de los los fiscales Santiago Márquez Gauna y la fiscal Jessica Montenegro, quienes supervisan las actuaciones judiciales y las medidas dispuestas para avanzar con la investigación.

Las hipótesis bajo investigación

Por el momento, las dos principales hipótesis que se manejan son las de homicidio o suicidio. Ninguna de ellas fue confirmada oficialmente.

La carátula de muerte dudosa indica que todavía no están determinadas las circunstancias del fallecimiento. Será el resultado de las pericias y de las medidas investigativas el que permita establecer qué sucedió..

Qué puede determinar el rumbo de la causa

Las próximas actuaciones serán fundamentales para establecer si existió intervención de terceros o si la muerte se produjo por otras circunstancias. Entre los elementos centrales para esclarecer el episodio estarán los resultados de los peritajes criminalísticos y las conclusiones médico-forenses, además de las declaraciones que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

La investigación continúa bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro. Por ahora, no hay una causa de muerte confirmada ni personas señaladas oficialmente como responsables. Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos datos sobre las cuatro personas demoradas y los resultados de las primeras diligencias.