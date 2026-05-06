La causa por la violenta agresión a docentes del IFD 12 entró en una etapa decisiva. La Justicia Penal fijó para el 27 de mayo la audiencia de control de acusación, el paso previo al juicio oral y público contra la mujer señalada como autora del ataque.

Está imputada por amenazas y lesiones. Además, arrastra condenas penales previas y múltiples antecedentes vinculados a hechos de violencia.

Un ataque dentro de la escuela

El episodio ocurrió cuando la acusada ingresó al establecimiento buscando a una docente. No la encontró. En cambio, terminó irrumpiendo en la dirección y golpeando, junto a otra persona, a dos trabajadoras de la institución.

La escena quedó registrada en un video grabado por estudiantes y se difundió rápidamente, lo que permitió dimensionar lo ocurrido dentro del edificio escolar.

La instancia que define el camino al juicio

La audiencia de control de acusación es el paso clave antes del juicio. Allí se define qué pruebas se utilizarán y bajo qué encuadre legal avanzará el proceso.

En este caso, la acusación está centrada en amenazas y lesiones, con intervención de la fiscal Lucrecia Sola. La querella representa a las docentes agredidas y al gremio Aten.

El abogado Mariano Mansilla señaló que “una condena establecerá un antecedente importante en la protección del trabajo de nuestras maestras y maestros”.

Antecedentes que pesan

Uno de los puntos más sensibles del expediente es el historial de la imputada. No se trata de un hecho aislado: cuenta con condenas previas y registros de otros episodios violentos en el ámbito judicial.

La mujer tiene numerosas denuncias por parte de una expareja y vecinos, por hechos de violencia y agresión. Además, tiene una condena por tráfico de drogas, y una causa en curso por hechos relacionados al narcotráfico, a la que se suman agravantes como lesiones, entre otros.

Ese contexto será parte del análisis en las próximas instancias, donde también se evaluará la gravedad de lo ocurrido dentro de un espacio educativo.

Una reacción institucional que empujó la causa

Tras el ataque, el Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal, acompañando las exposiciones realizadas por las docentes en la Comisaría Primera.

Además, solicitaron una audiencia para abordar situaciones de violencia que afectan el funcionamiento de las instituciones educativas.

También se expidieron y repudiaron los hechos de violencia y lo calificaron como "violencia extrema" e "injustificable".

El caso no solo avanzó en la Justicia. También impulsó medidas dentro del sistema educativo, en un intento por responder a un problema que dejó expuesta una escena difícil de ignorar: agresiones físicas dentro de una escuela, en horario de trabajo.

Ahora, con la audiencia ya fijada, el expediente entra en su tramo más determinante. El próximo paso será el juicio. Y ahí se definirá si el caso termina con una condena efectiva.

Otras consecuencias

En aquel entonces, suspendieron las actividades escolares y reforzaron la seguridad en el establecimiento.

La menor en cuestión fue trasladada a otros establecimiento educativo.