La investigación por la presunta red de falsos médicos que operaba en González Catán sumó en las últimas horas el caso de Héctor Navarro, un hombre que murió después de haber sido atendido en una de las clínicas allanadas. Navarro tenía 57 años y había concurrido al centro médico Argentina Salud el 4 de enero tras sufrir un fuerte dolor abdominal. Según relató su hijo Damián, ambos habían jugado al pádel antes de dirigirse a la clínica ubicada en González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza.

En el lugar le realizaron estudios cardiológicos y le aplicaron una inyección de ketorolac antes de enviarlo nuevamente a su casa. “A los 15 o 20 minutos murió”, afirmó su hijo al recordar lo sucedido. La familia sostiene que después revisaron el electrocardiograma con otros especialistas y que les indicaron que debía haber quedado internado de urgencia.

Nuevos allanamientos por la red de falsos médicos

El caso volvió a tomar repercusión tras los allanamientos realizados en distintas sedes vinculadas a la presunta red de medicina ilegal investigada por la Justicia. Según la causa, los establecimientos funcionaban con uso irregular de matrículas profesionales, atención médica sin habilitación y farmacias clandestinas.

Durante las últimas horas, familiares de víctimas y empleados protagonizaron incidentes frente a la clínica mientras reclamaban explicaciones y cuestionaban que el lugar continuara abierto. En una publicación dedicada a su padre, Damián Navarro escribió: “Jamás pensé que ese domingo iba a ser el último”.