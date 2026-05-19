Una red que operaba desde hacía cinco años bajo la fachada de una clínica llamada "Argentina Salud" en González Catán fue desarticulada este martes con seis detenidos y allanamientos en 13 establecimientos entre clínicas y farmacias clandestinas. La organización robaba sellos y matrículas de médicos reales para emitir certificados falsos, manejar farmacias y ambulancias no habilitadas y estafar tanto a pacientes como al Estado.

Dos de los seis detenidos tienen antecedentes penales pesados: uno de ellos salió en libertad hace menos de cinco años tras una condena por homicidio, y otro registra antecedentes por robos de camiones en la ruta. Todos enfrentan cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. Cuando se sumen las denuncias de los pacientes atendidos por los falsos médicos, también podrían afrontar cargos por estafa.

El hilo comenzó a tirarse gracias a la doctora Robina Neira, quien detectó que se estaban emitiendo certificados con su sello profesional sin su autorización. A partir de su denuncia, la Justicia destapó la trama. Según la investigación, más de 50 médicos solo en la Ciudad de Buenos Aires fueron perjudicados por el robo de sus sellos profesionales.

El operativo fue encabezado por el juez de garantías Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate. Además de las clínicas y farmacias, la investigación reveló que la banda utilizaba vehículos con patentes adulteradas para moverse sin ser rastreados.