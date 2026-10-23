Un violento episodio se registró este viernes 23 de octubre por la mañana en un colectivo del ramal 1, cuando dos personas que presuntamente se negaban a pagar el pasaje fueron obligadas a descender de la unidad y, minutos después, atacaron el vehículo a piedrazos. Como consecuencia de la agresión, el chofer y una niña resultaron heridos.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.30. Según el testimonio de una pasajera que había descendido instantes antes del colectivo, el conflicto comenzó cuando dos personas intentaron abordar la unidad sin abonar el boleto y el conductor les impidió continuar el viaje.

De acuerdo con ese relato, tras bajar del colectivo ambos comenzaron a arrojar piedras contra el vehículo. Uno de los proyectiles impactó contra una de las ventanillas y rompió el vidrio donde se encontraba sentada una niña.

Los fragmentos del cristal alcanzaron a la menor, que sufrió lesiones producto del estallido de la ventana. En el mismo episodio también resultó herido el conductor del colectivo, aunque hasta el momento no se informó la gravedad de las lesiones que presentaban.

Por el momento, no trascendió la identidad de las personas involucradas ni si fueron demoradas tras el ataque. El episodio generó preocupación entre los pasajeros por la violencia con la que se produjo la agresión contra la unidad del transporte público.