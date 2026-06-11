Un nuevo hecho de vandalismo contra el transporte público encendió las alarmas en la ciudad de Neuquén. Durante la madrugada de este jueves, una unidad de la línea 25 del sistema COLE fue atacada mientras realizaba su recorrido habitual en el servicio nocturno.

El episodio ocurrió alrededor de las 00:30 en la zona de Casimiro Gómez, cuando por causas que todavía se investigan el colectivo recibió un ataque que provocó daños materiales en la unidad. A pesar de la violencia del hecho, el conductor resultó ileso.

Si bien hasta el momento no trascendieron detalles sobre la mecánica exacta del ataque ni sobre la cantidad de personas involucradas, el hecho generó preocupación entre trabajadores del transporte y usuarios del servicio.

Los episodios de vandalismo contra colectivos no sólo representan un riesgo para los choferes, sino también para los pasajeros que utilizan el transporte público durante la noche.

Además de poner en peligro la integridad física de quienes se encuentran a bordo, este tipo de ataques genera importantes costos económicos por las reparaciones que deben realizarse en las unidades afectadas.

Investigan cómo ocurrió el ataque

Las autoridades intentan determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y si existen registros de cámaras de seguridad o testimonios que permitan identificar a los responsables. Por el momento no se informó si el colectivo transportaba pasajeros al momento del ataque ni el alcance de los daños sufridos por la unidad.