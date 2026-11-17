Una investigación de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 18° permitió recuperar una motocicleta que había sido robada en Neuquén y demorar a un hombre de 26 años, presuntamente vinculado al hecho. El procedimiento se realizó este martes 17 de noviembre, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

El rodado recuperado es una Honda Wave blanca, cuya sustracción había sido denunciada el pasado 15 de noviembre. A partir de esa presentación, los efectivos iniciaron distintas tareas investigativas para establecer dónde se encontraba la moto y avanzar en la identificación de un posible involucrado.

Un allanamiento en el barrio Independencia

Como parte de la investigación, los policías realizaron trabajos de campo y reunieron información aportada por el damnificado. Esas tareas permitieron obtener elementos probatorios para avanzar con la causa judicial.

En ese contexto, se concretó un allanamiento en una vivienda del barrio Independencia, en Gran Neuquén Norte, donde los efectivos encontraron plásticos embellecedores y accesorios que pertenecían a la motocicleta denunciada como robada.

Dónde encontraron la motocicleta robada

Posteriormente, alrededor de las 13:30 de este martes, los investigadores localizaron al presunto involucrado en otro sector de la ciudad. Allí procedieron a demorarlo y lograron recuperar la Honda Wave. El operativo permitió reunir nuevamente el vehículo y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Qué pasará con el hombre demorado y la moto

Por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, se continuará con las actuaciones correspondientes para concretar la restitución de la motocicleta a su legítimo propietario.

Estado de la investigación: El hombre de 26 años fue demorado y quedó vinculado a las actuaciones judiciales. La información disponible no precisa si fue formalmente imputado ni si se dispusieron otras medidas judiciales.