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Alerta y operativo

Demoraron a dos personas cuando intentaban entrar por la fuerza a una vivienda de Gran Neuquén Norte

El intento de ingreso ocurrió durante la madrugada de este jueves. Los sospechosos fueron detectados por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano. La Policía logró detenerlos a ambos.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 16:40
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Dos hombres fueron demorados durante la madrugada tras un presunto intento de ingreso a una vivienda.

Dos hombres fueron demorados durante la madrugada de este jueves 10 en el barrio Gran Neuquén Norte, luego de que fueran detectados mientras presuntamente intentaban ingresar por la fuerza a una vivienda. El rápido accionar policial permitió intervenir antes de que pudieran concretar el ingreso y trasladar a ambos sospechosos.

El episodio comenzó cuando operadores de la División Centro de Monitoreo Urbano observaron a través de las cámaras de seguridad a dos sujetos que golpeaban y pateaban la puerta de acceso de un domicilio. Ante la situación, se dio aviso de inmediato al personal de la Comisaría 18°, que se dirigió hasta el lugar.

Las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano detectaron el momento en que los sospechosos golpeaban la puerta.

Al arribar, los efectivos encontraron a uno de los hombres en el exterior de la vivienda y procedieron a identificarlo. Poco después, el segundo involucrado salió desde el interior del inmueble y también fue aprehendido con la colaboración de otro móvil policial que llegó en apoyo.

Los fuertes ruidos, la clave

Los policías entrevistaron al propietario, quien relató que había escuchado fuertes ruidos y posteriormente observó a los sujetos intentando ingresar a su vivienda. Además, constató daños en la puerta de acceso, por lo que se inició el procedimiento correspondiente.

Finalmente, ambos hombres fueron trasladados en calidad de demorados por presunto daño y quedaron a disposición de la Justicia. Desde la fuerza destacaron el trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo Urbano y los efectivos de la Comisaría 18°, que permitió detectar la situación y actuar rápidamente.

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