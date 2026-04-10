Una denuncia que sacude a un lugar de cuidado

Una investigación por abuso sexual se abrió en Neuquén tras la denuncia de una paciente internada en la clínica Pasteur. El caso tiene un elemento que lo vuelve especialmente grave: la mujer no podía hablar por una traqueotomía y tuvo que relatar lo ocurrido por escrito.

De acuerdo a la información oficial del Ministerio Público Fiscal, la denuncia se formalizó el 4 de abril. Los hechos que se investigan habrían ocurrido entre el martes y el jueves de la semana previa, alrededor del 19 de marzo.

Tres episodios dentro de la clínica

Según lo denunciado, un enfermero habría abusado de la mujer en tres oportunidades mientras permanecía internada.

Los episodios habrían ocurrido en un pasillo del sector de terapia intermedia, un área con menor circulación de personas dentro del establecimiento.

La paciente, de aproximadamente 50 años, se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad, además de lo propio de una persona que se encuentra en una situación postoperatoria: había sido sometida a una traqueotomía, lo que le impedía hablar.

Declaró escribiendo en una pizarra

La fiscal del caso, Carolina Mauri, tomó intervención directa y entrevistó a la mujer, quien pudo dar su testimonio utilizando una pizarra para comunicarse.

A partir de esa declaración, se activaron distintas medidas:

pericias médicas

hisopados

entrevistas a personal y autoridades de la clínica

solicitud de la historia clínica

requerimiento de imágenes de las cámaras de seguridad

El enfermero señalado fue notificado para que designe un abogado defensor.

Traslado y seguimiento del caso

Actualmente, la mujer ya no permanece en la clínica donde ocurrieron los hechos. Fue trasladada a otro centro de salud de Neuquén, donde continúa internada.

La fiscalía también mantuvo contacto con familiares de la paciente, que siguieron de cerca el proceso desde el primer momento.

El testimonio que hizo público el caso

La denuncia tomó estado público a partir de la palabra de la hija de la mujer, quien decidió visibilizar lo ocurrido y alertar sobre la situación.

Mientras la investigación avanza, el foco está puesto en reconstruir lo sucedido dentro de un espacio donde la paciente debía recibir cuidado y asistencia, y donde ahora la Justicia intenta determinar responsabilidades.