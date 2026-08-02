Salió a una supuesta entrevista de trabajo y horas después la encontraron muerta

La ciudad de Mar del Plata volvió a quedar conmocionada por un caso que genera múltiples interrogantes. Una joven de 19 años fue encontrada sin vida después de haber salido de su casa para asistir a una supuesta entrevista laboral, según relataron sus familiares. De acuerdo con la reconstrucción inicial, la víctima había informado a su entorno que se dirigiría a una entrevista de trabajo. Sin embargo, con el paso de las horas dejó de responder los mensajes y no regresó a su vivienda, lo que motivó la preocupación de sus allegados.

La búsqueda terminó de la peor manera cuando su cuerpo fue hallado sin vida. A partir de ese momento se inició una investigación para determinar qué ocurrió entre su salida de la vivienda y el momento del hallazgo, una secuencia que aún presenta numerosos puntos por esclarecer. Mientras avanzan las pericias, la Justicia trabaja para reconstruir los últimos movimientos de la joven, analizar registros de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y otros elementos que permitan establecer si efectivamente concurrió a una entrevista laboral o si fue víctima de un engaño.

La familia y allegados impulsan el pedido de "Justicia por Juana", una consigna que comenzó a difundirse en redes sociales junto con mensajes que reclaman el rápido esclarecimiento del caso y el avance de la investigación.

Por el momento, las autoridades no difundieron una hipótesis oficial sobre las causas de la muerte y aguardan el resultado de las pericias forenses para determinar cómo ocurrió el hecho y si hubo participación de terceras personas. El expediente continúa en plena etapa investigativa y se espera que en las próximas horas la fiscalía informe nuevos avances sobre un caso que volvió a poner en alerta a la comunidad marplatense.