Oeste neuquino: demoraron a dos adolescentes con un revólver buscado por la Justicia

Dos adolescentes fueron interceptados por efectivos de la Policía de Neuquén durante un procedimiento en el oeste de la ciudad, luego de que intentaran escapar cuando los agentes quisieron identificarlos. El operativo terminó con el secuestro de un revólver calibre .32 con dos municiones y una motocicleta Honda Wave 110S.

El hecho ocurrió antes del mediodía de este sábado, en inmediaciones de las calles Racedo e Italia, cuando personal de la Oficina de Investigaciones Zona Oeste observó a los jóvenes circular en moto sin casco. Según el reporte policial, ambos ingresaron a un descampado detrás de la cancha de San Lorenzo.

Durante la intervención, uno de los adolescentes habría intentado sacar un arma del bolsillo del pantalón. Los efectivos lo redujeron y encontraron el revólver, que posteriormente fue identificado en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) con un pedido de secuestro vigente relacionado con una investigación judicial en Río Negro.

Cómo fue el procedimiento policial

Según la información policial, los agentes intentaron identificar a los ocupantes de la motocicleta cuando estos ingresaron al descampado. Los jóvenes habrían intentado escapar y abandonaron el rodado, pero fueron interceptados a pocos metros.

Durante el palpado preventivo, uno de ellos habría intentado extraer el arma de fuego. La Policía logró reducirlo y secuestró el revólver, que tenía dos municiones alojadas en el tambor.

Debido a las condiciones climáticas, el procedimiento continuó en la Comisaría 16. También se solicitó la intervención de la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia para avanzar con las actuaciones correspondientes a la participación de menores de edad.

La Policía secuestró un revólver que tenía un pedido de secuestro vigente por la Justicia de Río Negro - Foto: Policía del Neuquén

El revólver tenía un pedido de secuestro vigente

Uno de los datos centrales del procedimiento surgió al consultar los registros del SIFCOP. De acuerdo con el informe, el arma tenía un pedido de secuestro vigente vinculado a una investigación de la Fiscalía N.º 1 de Río Negro.

El requerimiento judicial estaba fechado el 23 de abril de 2026. Por el momento, la información disponible no precisa en qué hecho se habría utilizado el revólver, dónde fue denunciado ni cuál es su procedencia.

La existencia de ese pedido abre una línea de investigación para determinar cómo llegó el arma a manos de uno de los adolescentes y si guarda relación con otros hechos denunciados.

La moto Honda Wave secuestrada por la Policía - Foto: Policía del Neuquén

Por qué también secuestraron la motocicleta

La Policía secuestró preventivamente una Honda Wave 110S negra porque los jóvenes no contaban con documentación que acreditara su tenencia.

Este punto no implica, por sí solo, que la moto tenga un pedido de secuestro por robo. La información suministrada indica que la medida se tomó por la falta de documentación, sin precisar si luego se comprobó alguna irregularidad en la identificación del vehículo.

Tanto la motocicleta como el arma quedaron secuestradas bajo las respectivas cadenas de custodia, a disposición de las actuaciones correspondientes.