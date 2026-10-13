Neuquén continúa batiendo récords de pavimentación con nuevas obras que llegarán al oeste neuquino, en el marco del plan de 1.000 cuadras de asfalto que impulsa la Municipalidad con fondos propios, superávit y sin endeudamiento.

El intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, anunciaron los trabajos que tendrán un plazo de ejecución de entre cuatro y seis meses y permitirán mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos.

Gaido, junto con Pasqualini, recorrió esta mañana la zona donde se realizará la intervención y supervisó los preparativos para el inicio de los trabajos.

“Con presupuesto propio, con superávit y cero endeudamiento, estamos llevando adelante las obras para que en Cuenca 16 comiencen los trabajos de pavimentación en 15 días”, afirmó.

El intendente puso en valor la importancia de llevar infraestructura a todos los sectores de Neuquén: “Estamos en el oeste profundo de la ciudad. Ya hemos finalizado el 100% del asfalto en otros barrios, como Z1, y queríamos intervenir rápidamente en Cuenca Intermedia y Cuenca 16”.

Además, destacó que el proyecto está próximo a concretarse y anticipó: “En 15 días ya van a empezar a ver toda la maquinaria”, en referencia al despliegue de los equipos que darán inicio a la pavimentación del sector.

Por su parte, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que "se habían anunciado estas 1.000 cuadras de asfalto y ahora ya es una realidad para Cuenca 16 y Cuenca Intermedia”, señaló.

Cómo son los trabajos

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó detalles técnicos sobre el proyecto, que estará organizado en dos grandes sectores.

Nicola explicó que las características geográficas de la zona, con pendientes pronunciadas, requieren importantes tareas de movimiento y preparación del suelo.

“Lo que más tiempo nos lleva es el movimiento de suelo. La colocación de la carpeta asfáltica, que es la última etapa, demanda aproximadamente 45 días. Antes tenemos un par de meses de preparación del terreno”, detalló.

Asimismo, indicó que en algunas calles ya existen cordones cuneta que serán revisados para verificar sus pendientes y condiciones, mientras que en otras será necesario construirlos.

Respecto del sistema de desagües pluviales, explicó que gran parte del escurrimiento podrá resolverse superficialmente mediante los cordones cuneta, aprovechando las pendientes naturales del terreno. “En las zonas donde sea necesario se colocarán cañerías que se conectarán con los canales pluviales existentes”, agregó.