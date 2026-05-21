Una red criminal acusada de cometer fraudes con tarjetas de crédito mediante usurpación de identidad fue desbaratada durante un amplio operativo realizado por la Policía Federal Argentina. La organización operaba principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en Santiago del Estero, donde realizaba maniobras vinculadas a documentación falsa y estafas bancarias.

La causa se inició en 2025 por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, que encomendó la investigación a la División Antifraude de la Policía Federal. Según establecieron los investigadores, los acusados confeccionaban identidades apócrifas mediante documentos adulterados y luego interceptaban tarjetas de crédito durante el envío postal.

Con las tarjetas ya en su poder, realizaban compras de distintos productos de alto valor para después revenderlos y obtener efectivo.

Los agentes lograron reconstruir el funcionamiento interno de la banda y detectar el rol específico que cumplía cada integrante dentro de la estructura. En total fueron identificadas 14 personas, entre hombres y mujeres, vinculadas a las maniobras fraudulentas.

Durante los allanamientos se secuestraron tarjetas de crédito, impresoras especiales, máquinas plastificadoras, papel holográfico, dispositivos electrónicos, dinero y armas de fuego. Además, los investigadores encontraron licencias de conducir sin completar y equipos destinados a la confección de documentación falsa.