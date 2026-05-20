El lujoso Mercedes-Benz blindado que alguna vez perteneció a Ricardo Fort seguirá bajo custodia judicial y no volverá a manos de José Ignacio Cajarabilla, el hombre acusado de protagonizar una serie de estafas vinculadas a la venta de autos y autoplanes en General Roca. La Justicia de Río Negro rechazó el pedido de restitución del vehículo de alta gama, valuado en unos 27 mil dólares y considerado una verdadera rareza en el país, al entender que podría estar relacionado con las maniobras investigadas en la causa.

Por qué la Justicia rechazó la restitución del vehículo a Cajarabilla

La decisión cayó como un balde de agua fría para la defensa de Cajarabilla, que había solicitado la devolución inmediata del imponente Mercedes negro blindado con el argumento de venderlo para afrontar acuerdos económicos con algunos de los denunciantes. Según expuso el abogado Darío Sujontizky durante la audiencia, el auto ya tenía un comprador interesado y la operación permitiría cubrir entre el 80 y el 90 por ciento de las deudas asumidas con las víctimas.

Sin embargo, el planteo no convenció al juez. Por el contrario, el magistrado consideró que liberar semejante vehículo en medio de una investigación por presuntas estafas podría abrir la puerta a nuevas irregularidades. Además, uno de los puntos que más peso tuvo en la resolución es que el Mercedes-Benz no figura registrado a nombre del imputado, sino de un tercero cuya identidad no trascendió públicamente.

El Mercedes de Ricardo Fort

El rodado había sido secuestrado durante el allanamiento realizado en noviembre de 2025 en la vivienda de Cajarabilla, ubicada sobre calle Rodhe, entre Buenos Aires y Belgrano, de General Roca. Allí, mientras buscaban documentación y elementos vinculados a las denuncias de vecinos que aseguraron haber sido perjudicados en operaciones de compra de vehículos y planes financiados, los investigadores se toparon con la impactante unidad blindada.

La presencia del vehículo no pasó inadvertida. No solamente por su valor económico, sino también por su historia. Según aseguró la propia defensa, el Mercedes perteneció al fallecido Ricardo Fort, una de las figuras más extravagantes y mediáticas del espectáculo argentino. Incluso remarcaron que "sólo existen dos autos así en el país", intentando reforzar el valor excepcional de la unidad. Pero lejos de transformarse en una salida económica para el acusado, el auto terminó convirtiéndose en otro dolor de cabeza judicial.

Mientras tanto, la causa principal sigue avanzando y suma cada vez más testimonios comprometedores. Durante las últimas audiencias, varios denunciantes detallaron ante la Justicia cómo habrían sido engañados en operaciones comerciales vinculadas a vehículos y autoplanes. Algunos aseguraron haber entregado importantes sumas de dinero sin recibir nunca los rodados prometidos, mientras otros denunciaron incumplimientos y maniobras irregulares que terminaron explotando en una catarata de denuncias penales.