El abogado del padre de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, aseguró que la madre obtuvo la tenencia a partir de denuncias falsas. Además, apuntó directamente contra la Justicia de Familia por el desenlace del caso.

“Si el juez no fuera juez, sería un partícipe necesario de este delito”, afirmó Roberto Castillo, quien sostiene la querella, en una declaración que refleja la gravedad de las acusaciones contra el proceso judicial.

Según reconstruyó, el niño había sido criado por su padre desde que tenía pocos meses de vida y vivía en un entorno estable y de contención, junto a la pareja del hombre, Lorena, a quien —según el letrado— el propio Ángel llamaba “mamá”.

El conflicto se reactivó cuando la madre biológica volvió a aparecer. De acuerdo con Castillo, en ese momento inició una serie de denuncias que nunca fueron probadas, entre ellas que el padre le daba alcohol al nene cuando era bebé.

“Ese fue el argumento con el que pidió la restitución del menor”, explicó, y remarcó que no existían elementos que acreditaran esas acusaciones.

En una primera instancia, la Justicia había dispuesto una revinculación progresiva, al considerar que el chico no tenía vínculo con su madre biológica. Sin embargo, ese esquema cambió de manera abrupta.

Según la querella, tras nuevas denuncias contra la pareja del padre, se dictaron restricciones y finalmente se otorgó el cuidado exclusivo a la madre, lo que implicó un giro total en la vida del nene.

“El cambio fue radical. Lo aislaron y pasó de un entorno cuidado a uno de extrema precariedad”, describió Castillo, quien aseguró que el chico comenzó a mostrar signos de angustia, tristeza y abandono, algo que también quedó registrado en informes escolares.

Mientras la causa avanza con la madre y su pareja detenidos e imputados por homicidio agravado, la estrategia de la querella apunta a ampliar las responsabilidades hacia quienes intervinieron en las decisiones judiciales.

Para el abogado, la muerte de Ángel no puede explicarse solo por la violencia directa, sino también por una cadena de decisiones que lo alejaron de su entorno y lo expusieron a un contexto de riesgo extremo.