Una esquina transitada y un choque que frenó todo

La mañana en el centro oeste de Neuquén quedó atravesada por un nuevo siniestro vial que volvió a poner el foco sobre las maniobras en zonas de intenso tránsito. El hecho ocurrió en la intersección de Sarmiento e Intendente Mango, donde una motocicleta y un Chevrolet Cruze protagonizaron una fuerte colisión.

De acuerdo con la información relevada por el móvil de AM550 en el lugar, tanto la conductora del automóvil como el motociclista circulaban por calle Sarmiento. En ese momento, el Chevrolet giró a la izquierda para ingresar a Intendente Mango y terminó chocando contra la moto.

“El impacto en la puerta es importante”, describió el periodista Juan Pablo Andréz desde el lugar del hecho.

La moto impactó contra la puerta del conductor cuando el Chevrolet giraba para ingresar a Intendente Mango. Fotos: Móvil Prima Multimedios

El casco evitó consecuencias más graves

La peor parte se la llevó el conductor de la motocicleta, un hombre de 45 años que se dirigía a su trabajo cuando ocurrió el choque.

Según se informó, sufrió golpes en las rodillas y debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica. El casco resultó determinante para amortiguar las consecuencias del impacto.

“La moto impacta contra el lado del conductor”, explicó Andréz. Además, detalló que el motociclista golpeó contra la puerta y la ventanilla del vehículo.

El casco ayudó a amortiguar el golpe contra la puerta y la ventanilla del automóvil. Fotos: Móvil Prima Multimedios

Pericias y demoras en el sector

Tras el choque, efectivos de la Policía de Neuquén montaron un operativo para resguardar la zona y realizar las pericias correspondientes.

La conductora permaneció en el lugar a la espera de que finalizaran los trabajos de los peritos. Mientras tanto, un compañero de trabajo del motociclista se quedó acompañando la situación.

Las tareas policiales generaron demoras y obligaron a extremar la precaución en una zona que a esa hora registraba movimiento constante de vehículos.

El motociclista de 45 años fue trasladado al hospital tras el fuerte choque ocurrido en Sarmiento e Intendente Mango. Fotos: Móvil Prima Multimedios

Qué se sabe de la mecánica del hecho

Las primeras observaciones realizadas en el lugar apuntan a una maniobra de giro como origen del siniestro.

“Todo indica que hay error de la automovilista”, señaló el cronista de AM550 al describir los elementos que analizaban los investigadores.

También confirmó que tanto la conductora como el motociclista tenían toda la documentación en regla al momento del choque.

Ahora serán las pericias las que determinarán con precisión cómo ocurrió el impacto que, en cuestión de segundos, terminó con un trabajador camino al hospital y una esquina céntrica convertida en escenario de un importante operativo policial.

La trasmisión del móvil de Prima Multimedios