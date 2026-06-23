Un choque en una esquina de alto movimiento

La mañana tuvo complicaciones en pleno centro de Neuquén después de un choque entre un Chevrolet Agile y un Volkswagen Voyage en la intersección de Avenida Argentina y Elordi.

Según informó desde el lugar el periodista Juan Pablo Andréz para La mañana es de la primera, por AM550, el siniestro ocurrió en la mano de Avenida Argentina que se dirige hacia el sur.

De acuerdo con los primeros datos relevados en el lugar, el Chevrolet Agile circulaba por la avenida mientras que el Volkswagen Voyage avanzaba por calle Elordi. Ambos vehículos colisionaron en el cruce.

El accidente complicó el tránsito en pleno centro. Fotos: Móvil de Prima Multimedios

Un conductor quedó con golpes

Tras el impacto, el conductor del Voyage permaneció en el lugar con golpes y visibles molestias físicas. Se trata de un hombre de alrededor de 50 años.

"Estoy bien, un poco dolorido porque se me corrió la prótesis", le dijo el automovilista a Juan Pablo Andréz mientras era asistido tras el choque.

En tanto, el conductor del Chevrolet Agile ya se había retirado del lugar cuando el móvil de AM550 llegó a la escena.

El conductor del Voyage sufrió golpes tras el impacto. Fotos: Móvil de Prima Multimedia

Demoras y atención en una zona muy transitada

El choque ocurrió en una de las esquinas con mayor circulación vehicular de la capital neuquina, por lo que la presencia de los vehículos involucrados y las tareas posteriores generaron complicaciones para quienes transitaban por el sector.

El episodio volvió a poner el foco sobre los riesgos que implica una colisión en cruces de alta circulación, donde un instante puede terminar con personas lesionadas y afectar el movimiento habitual de cientos de conductores.

La trasmisión del Móvil de Prima Multimedios