La tranquilidad de la noche del domingo quedó interrumpida por un violento vuelco sobre la Ruta Provincial 51, a pocos metros del ingreso al lago Mari Menuco. Un joven de 24 años perdió el control de su auto y terminó dado vuelta sobre el techo después de salir bruscamente de la calzada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23, en el kilómetro 18 de la ruta, cuando el conductor —oriundo de Cipolletti— circulaba a bordo de un Ford Fiesta Kinetic celeste en dirección oeste-este.

Por motivos que todavía intentan establecer, el vehículo se desvió hacia el margen sur del camino y volcó violentamente hasta quedar con las ruedas hacia arriba.

Un auto destruido y un traslado urgente

La escena que encontraron los primeros efectivos policiales mostraba al vehículo completamente volcado al costado de la ruta, en una zona donde durante la noche la visibilidad disminuye considerablemente y la circulación suele mantenerse constante por el movimiento hacia zonas petroleras.

Tras el aviso, una ambulancia llegó rápidamente al lugar y trasladó al conductor al hospital Natalio Burd de Centenario.

Hasta el momento no trascendió el tipo de lesiones sufridas por el joven, aunque el impacto del vuelco dejó importantes daños materiales en el vehículo.

Qué investigan ahora

Según informó la Policía, todavía se intenta determinar qué provocó que el conductor perdiera el control del auto en plena marcha.

El rodado quedó secuestrado a la espera de un familiar para realizar la entrega formal tanto del vehículo como de las pertenencias personales que quedaron en el interior tras el vuelco.

Una ruta donde los errores se pagan caro

La Ruta Provincial 51 concentra tránsito permanente durante gran parte del día y la noche. Camiones, trabajadores petroleros, vecinos y vehículos particulares comparten un corredor donde cualquier maniobra brusca puede terminar en una tragedia.

El operativo permitió asistir rápidamente al conductor y asegurar la zona después del vuelco, evitando nuevos riesgos sobre la calzada mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.