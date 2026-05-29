Chocaron contra dos caballos en la Ruta 51 y se salvaron de milagro: un animal murió y la camioneta quedó destruida

Dos vecinos de Neuquén sobrevivieron de manera milagrosa tras chocar contra dos caballos en la Ruta Provincial 51, cerca del lago Los Barreales. El accidente ocurrió alrededor de las 20 del miércoles, mientras viajaban en una camioneta Jeep rumbo a la zona petrolera, cuando los equinos cruzaron de manera imprevista la calzada.

Según informó Centenario Digital, el conductor intentó frenar para evitar el impacto, pero no logró detenerse a tiempo. Ambos animales estaban atados con una soga de más de 10 metros; lamentablemente, uno falleció en el lugar debido al fuerte golpe, mientras que el otro logró escapar hacia un campo tras ser liberado por trabajadores de una empresa petrolera cercana.

Los ocupantes del vehículo fueron asistidos por otros automovilistas y por efectivos policiales que prestan servicio en la zona, quienes además colaboraron para ordenar la circulación hasta que el tránsito volvió a la normalidad. La camioneta sufrió importantes daños en el frente, parabrisas y lateral izquierdo, aunque los ocupantes lograron continuar su marcha sin heridas graves.

Este incidente se suma a una serie de choques similares registrados en las últimas semanas sobre la Ruta 51 y también en la Ruta 7, especialmente en las inmediaciones de la calle Rural 8 y la Escuela Primaria 204 de Centenario. Las autoridades advierten sobre la circulación de animales sueltos y llaman a extremar precauciones.