Un violento episodio sacudió la madrugada de este martes en Neuquén capital. Dos camiones mosquito, pertenecientes a la concesionaria Nippon Car, fueron incendiado de manera intencional y las llamas destruyeron cuatro vehículos cero kilómetro que estaban en los acoplados de ambos rodados, estacionados en la vía pública. Los daños no fueron mayores gracias al aviso de un sereno, que alertó a los conductores.

El ataque ocurrió pasada la 1:30 de la mañana de este martes, en la zona ubicada entre las calles Río Uruguay y Leales. Según las primeras informaciones, varias personas habrían llegado hasta el transporte de vehículos, lo rociaron con combustible e iniciaron el fuego antes de escapar.

"Estamos trabajando en el relevamiento de cámaras publicas y privadas, a la espera que venga un representante legal de la concesionaria para que nos brinden información que nos sea útil", explicó a MEJOR INFORMADO el comisario Horacio Venegas, de la División Judicial Bomberos de la Policía de Neuquén.

En pocos minutos, las llamas avanzaron sobre los dos camiones y alcanzaron algunos vehículos que transportaba. El saldo fue devastador: cuatro vehículos marca Toyota se quemaron de forma parcial: dos Hilux, un Corolla Cross y un Yaris cero kilómetro terminaron destruidos.

El fuego avanzó rápido y hubo tensión en toda la cuadra

Un sereno que estaba en la obra de la Avenida Mosconi vio el avance de las llamas y alertó de inmediato sobre el incendio, mientras el fuego crecía alrededor de los dos vehículos. El temor aumentó porque las llamas podían extenderse a otros rodados y estructuras cercanas.

"Un testigo vio cuando iniciaba y alertó a los conductores, lo que ayudo a que los daños sean parciales y no totales. El vigilador avisó a los conductores , que duermen en los camiones. Son ajenos los choferes, transportistas tercerizados" detalló el comisario.

Personal de Bomberos de la Policía de Neuquén llegó rápidamente al lugar y trabajó para contener el foco ígneo y evitar daños todavía mayores.

Después de controlar el incendio, los equipos realizaron tareas de enfriamiento y aseguraron toda la zona para permitir el trabajo de los investigadores.

Qué investiga ahora la Policía

Mientras continuaban las pericias, efectivos policiales comenzaron a reconstruir lo ocurrido durante la madrugada para identificar a los autores del ataque.

La investigación se concentra ahora en obtener testimonios de vecinos, lo cual no resulta nada fácil por la hora y la zona donde ocurrió el siniestro. A su vez, recaban registros de cámaras de seguridad, tanto privadas como públicas, y distintos indicios que buscan recolectar en el lugar.

"Los indicios dan cuenta de que se habría usado un acelerante de fuego, pero es todo prematuro y tenemos que hacer relevamiento desde la División de Siniestros, quienes hacen las pericias y procuran establecer el origen o las posibles causas del siniestro", aclaró.

Los investigadores buscan determinar cuántas personas participaron del hecho, cómo llegaron hasta el camión mosquito y cuál fue el motivo detrás del incendio.

Cuatro vehículos nuevos con graves daños

Las pérdidas materiales fueron importantes pero no totales, gracias a la rápida reacción de quien alertó sobre el hecho. Los vehículos afectados eran unidades cero kilómetro destinadas a la comercialización y habían llegado recientemente.

Según explicó Venegas, al tratarse de vehículos, el fuego "se descontrola rápidamente", por lo que fue clave la intervención del sereno.

El incendio dejó una fuerte imagen de destrucción en plena ciudad y generó preocupación por el nivel de daño provocado en apenas unos minutos.

Por estas horas, las autoridades continúan trabajando en el lugar para establecer con precisión cómo se produjo el ataque y avanzar sobre los responsables.