Chau al cementerio de autos quemados y abandonados en la banquina de la Ruta 237: un paseo más seguro y agradable

Una ruta que recupera su dignidad

La jornada del miércoles trajo una mejoría palpable para los viajeros que transitan la Ruta Nacional 237. Personal de la División Tránsito Piedra del Águila realizó un operativo para retirar vehículos incinerados y abandonados que habían convertido la banquina en un improvisado cementerio automotor.

Con el retiro de estas unidades, la ruta no solo gana en seguridad, sino también en estética: los conductores ahora pueden disfrutar del paisaje sin la interrupción visual de autos quemados o destruidos.

Los protagonistas del operativo

El procedimiento permitió remover ocho vehículos en desuso, distribuidos a lo largo de varios kilómetros:

Volkswagen Gol 1544

Renault Logan 1530

Volkswagen Amarok 1522

Peugeot 206 1501

Camión tractor 1495

Fiat Siena 1454

Chevrolet Cruze 1433

Chevrolet S10 1432

La acción fue realizada por efectivos de la División Tránsito Piedra del Águila, con el apoyo de la grúa de la División Tránsito Junín de los Andes, encargada del traslado de los rodados hacia sectores designados.

Seguridad y limpieza: un combo que mejora la ruta

Estas tareas forman parte de los operativos preventivos y de mantenimiento que impulsa la Policía del Neuquén, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores, evitar accidentes y mantener despejadas las rutas provinciales y nacionales que conectan la región.

El resultado es una ruta más limpia, segura y agradable para quienes la recorren, y un recordatorio de que incluso los caminos más transitados pueden mejorar con un poco de orden y coordinación.

Optimismo al volante

Para los viajeros habituales, el cambio es evidente: adiós a la sensación de abandono y peligro, y hola a una experiencia de viaje más tranquila y placentera. La Ruta 237 recupera así parte de su atractivo, ofreciendo un trayecto más agradable y seguro.