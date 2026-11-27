Un docente de música condenado a 18 años de prisión efectiva por 12 abusos sexuales cometidos en un jardín de infantes de Neuquén fue trasladado a una unidad penitenciaria y comenzó a cumplir la pena, luego de que la sentencia quedara firme y habilitada para su ejecución.

El traslado de W.G.H. se concretó el jueves 26 de noviembre por la noche, cerca de las 22, desde el domicilio donde permanecía con prisión domiciliaria mientras se resolvían las instancias recursivas. La medida fue dispuesta por la jueza de ejecución penal Raquel Gass, a pedido de la fiscal del caso Julieta González.

Una condena por 12 hechos de abuso sexual

W.G.H. había sido declarado culpable en un juicio por jurados realizado en noviembre de 2024, en el que fue encontrado responsable por 12 de los 23 hechos que le atribuyó el Ministerio Público Fiscal.

El jurado determinó su responsabilidad por nueve abusos sexuales simples, un abuso sexual con acceso carnal y dos abusos sexuales gravemente ultrajantes, todos agravados por su condición de educador.

Según la acusación fiscal, entre marzo y julio de 2022 el docente se aprovechó de su rol al frente de las clases de música para cometer los abusos contra niños y niñas de un jardín de infantes de la ciudad de Neuquén.

La pena quedó firme y comenzó su ejecución

Tras el veredicto del jurado popular, en diciembre de 2024 se realizó la audiencia de determinación de pena, en la que el juez técnico Juan Manuel Kees impuso la condena de 18 años de prisión efectiva.

Luego de que la Fiscalía recibiera la notificación de que se agotaron las vías de impugnación y la condena quedó confirmada, se solicitó el inmediato traslado del condenado a una unidad carcelaria para iniciar el cumplimiento de la pena.

Si bien existe una condena firme, la identidad del docente continúa restringida con el objetivo de evitar la revictimización de las niñas y niños afectados.