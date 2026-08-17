La condena ya tiene culpable, pero todavía falta conocer cuántos años pasará preso. Este martes, desde las 8.15, comenzará en el Poder Judicial de Viedma el juicio de cesura contra el docente Osvaldo Andrés Leal, declarado culpable por unanimidad por el abuso sexual agravado de 11 niñas de San Antonio Oeste, en hechos ocurridos entre 2023 y 2024.

La etapa que comienza ahora ya no discutirá si Leal es responsable penalmente. Esa cuestión quedó resuelta por los jueces Marcelo Álvarez, Marcelo Chironi y Carlos Reussi, quienes lo declararon culpable luego del juicio en el que se analizaron los hechos que tuvieron como víctimas a alumnas de entre seis y ocho años. Ahora la discusión estará concentrada exclusivamente en la cantidad de años de prisión que deberá cumplir.

Y allí aparece una diferencia contundente entre las partes. La escala penal contempla una condena de entre 3 y 12 años de prisión efectiva. La defensa, representada por Emiliano Gallego y David Lansky, buscará que el tribunal aplique el mínimo de la pena, mientras que el Ministerio Público Fiscal irá por una sanción cercana al máximo permitido.

Leal llega a esta instancia detenido y bajo prisión preventiva. Por disposición del tribunal permanece alojado en el Penal 1 de Viedma y ya cumplió alrededor de dos años privado de su libertad. Ese tiempo deberá ser contemplado posteriormente en el cómputo de una eventual condena.

El caso generó una fuerte conmoción desde que comenzaron a conocerse los hechos investigados, que se remontan a los años 2023 y 2024. Durante el juicio se analizaron las pruebas incorporadas por las partes y, finalmente, los tres integrantes del tribunal coincidieron en la responsabilidad penal del docente por unanimidad.

Ahora comienza otra batalla judicial. Fiscalía y defensa deberán convencer a los jueces sobre cuál es la pena que corresponde, utilizando para ello las circunstancias que consideren relevantes para determinar el monto de la condena. La resolución marcará cuánto tiempo deberá permanecer Leal privado de su libertad, más allá de los años que ya lleva detenido.

Pero el expediente podría no terminar con la sentencia de cesura. Una vez que se conozca la pena, la defensa todavía tendrá la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Impugnación. De acuerdo con la estrategia desplegada durante el proceso, los abogados podrían plantear cuestionamientos técnicos para intentar revertir la condena.