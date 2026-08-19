Un control preventivo realizado por efectivos de la División Motorizada de Centenario permitió recuperar una motocicleta que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de robo tramitada en la provincia de Río Negro. El procedimiento se llevó a cabo este miércoles 19 de agosto, minutos antes de las 15, sobre la calle Nicolás Guillén.

Cómo fue el operativo que permitió recuperar la moto que era buscada en Río Negro desde 2022

Personal de la Policía del Neuquén se encontraba realizando patrullajes de prevención como parte de sus tareas de rutina. En ese contexto, los uniformados observaron una motocicleta circulando sin la llave de encendido colocada.

Ante esta situación irregular, los efectivos policiales procedieron a identificar al conductor y verificar los datos del rodado. La consulta fue realizada a través del Departamento Sustracción Automotores, donde se confirmó que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente desde octubre de 2022.

Según la información oficial, el requerimiento había sido emitido en el marco de una investigación por robo y figuraba en los registros de la Policía de Río Negro.

Traslado a la comisaría y actuación judicial

Una vez constatada la situación legal del vehículo, los uniformados dispusieron el traslado tanto de la motocicleta como del conductor a la dependencia policial correspondiente. Allí quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las diligencias de rigor y determinar las circunstancias vinculadas a la posesión del rodado.