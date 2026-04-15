Este martes, personal de la División Motorizada de la Policía de la Provincia de Neuquén llevó adelante un operativo en la zona oeste de esta capital. Como resultado, los uniformados lograron secuestrar una motocicleta en aparente estado de abandono.

Durante la tarde de este martes, efectivos de la División Motorizada se encontraban realizando tareas de patrullaje cuando observaron a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta de 100 centímetros cúbicos cerca de la intersección de las calles Novella y Casimiro Gómez. A simple vista, el vehículo presentaba irregularidades tales como la falta de plásticos, espejos y la chapa patente reglamentaria.

Ante la detección de las irregularidades antes mencionadas, el personal policial les solicitó a los ocupantes que se detuvieran. Lejos de obedecer, abandonaron la motocicleta en el sector el vehículo en el sector de Toma Jerusalén y huyeron del lugar.

Una vez con el rodado en el suelo, los efectivos policiales verificaron que tanto los números de motor y chasis se encontraban limados en su totalidad. La falta de legibilidad en esos datos hizo imposible la identificación del vehículo a través de los sistemas informáticos tradicionales.

En este contexto, el personal policial que intervino procedió a secuestrar la motocicleta que había sido abandonada en la vía pública. El vehículo fue trasladado a una dependencia, donde se continuará con las averiguaciones de rigor en este tipo de casos.