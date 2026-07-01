En el marco de una investigación por presunto maltrato animal, personal de la División Delitos Ambientales de la Policía del Neuquén llevó adelante un allanamiento que permitió rescatar a un perro que se encontraba en condiciones de abandono y sin los cuidados básicos necesarios para su bienestar.

La causa, iniciada por una denuncia recibida a través de la aplicación AMVOZ, investigada con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, se originó a partir de un perro que estaba en una casa sin agua, alimento ni refugio.

A partir de la denuncia, personal de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén realizó una inspección en el lugar, donde constató que el animal carecía de las condiciones mínimas de alimentación, hidratación y resguardo.

El mal estado en el que encontraron al perro

Con esos elementos, la Justicia autorizó una orden de allanamiento que fue ejecutada este miércoles a la mañana por efectivos de la División Delitos Ambientales, con la colaboración del área municipal.

Durante el procedimiento se concretó el rescate de un perro macho blanco. Tras ser examinado por un médico veterinario, confirmaron que presentaba una condición corporal baja, compatible con un estado de desnutrición, además de haber permanecido sin acceso a una fuente de agua, alimento, refugio y en un entorno que no reunía las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

A dónde fue enviado el animal

El animal quedó bajo resguardo del área de Bienestar Animal de la Municipalidad, donde recibirá la atención veterinaria y los cuidados necesarios para su recuperación.

Desde la División Delitos Ambientales destacaron que continúan trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público Fiscal y los organismos municipales competentes para investigar hechos vinculados al maltrato animal y garantizar la protección de los animales víctimas de situaciones de crueldad, en el marco de lo establecido por la Ley 14.346.

Cómo denunciar casos similares

La app AMVOZ se descarga y permite denunciar casos de maltrato y crueldad animal contemplados en la Ley Penal 14.346 y la Ley de Prohibición de Carreras de Perros.

Al realizar una denuncia, el usuario debe completar sus datos personales y seguir los pasos indicados, pudiendo incluir descripciones en audio, texto o video, agregar testigos y proporcionar la geolocalización del hecho.

Se recomienda tomar una foto del frente del domicilio donde ocurrió la situación denunciada. Además, el usuario podrá seguir el estado de su denuncia mediante un número asignado por el sistema.