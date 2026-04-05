Revelan cómo operaba la red narco en San Martín de los Andes: detalles de la investigación y del operativo histórico en la provincia

El megaoperativo que sacudió a San Martín de los Andes este fin de semana no solo dejó cifras impactantes —casi 10 kilos de droga, millones en efectivo y armas de guerra—, sino que también expuso una trama narcocriminal más amplia, con vínculos a otros delitos y nuevas líneas de investigación que recién comienzan.

Durante una conferencia de prensa este domingo, el fiscal general José Gerez y la fiscal del caso Inés Gerez brindaron detalles de lo que ya es considerado uno de los golpes más importantes al narcomenudeo en la provincia.

“Se logró desbaratar una casa de venta de drogas muy importante. Es un secuestro histórico”, afirmó el jefe de fiscales, al confirmar que se incautaron cerca de 5 kilos de cocaína y 5 de marihuana, con un valor estimado de unos 350 millones de pesos en el mercado ilegal.

Todo comenzó con un allanamiento en una vivienda del barrio Las Rosas de San Martín de los Andes. Por el hecho, un hombre quedó detenido, luego de haber huido de la vivienda y entregarse en dependencia policial, y será imputado en las próximas horas.

se incautaron cerca de 5 kilos de cocaína y 5 de marihuana, con un valor estimado de unos 350 millones de pesos en el mercado ilegal.

El operativo en el lugar llevado adelante por personal policial y del Ministerio Público Fiscal (MPF) encontró un verdadero centro de acopio y distribución. A esto se sumó el secuestro de una pistola Glock con la numeración limada, un revólver Taurus calibre .357 y cerca de 100 municiones de distintos calibres. También hallaron elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes, como envoltorios de nailon, una balanza y un posnet.

De una causa por robos a un búnker narco

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es su origen inesperado. La fiscal Inés Gerez explicó que todo comenzó con una causa por robos y hurtos. “En esos allanamientos encontramos elementos vinculados a esos delitos y, a partir de ahí, surgió la droga”, detalló.

Ese hallazgo permitió exponer lo que los investigadores describen como una “conexidad delictiva”: puntos de venta de drogas que también funcionan como centros de reducción de objetos robados.

“La droga está íntimamente relacionada con otros delitos. En estos lugares se comercializa estupefaciente, pero también circulan bienes robados”, reforzó José Gerez.

También se secuestraron diversas armas.

Un entramado violento y organizado

El operativo dejó al descubierto un escenario complejo: armas de fuego —incluidas de guerra—, municiones, dinero en efectivo y dispositivos para comercializar droga.

“Estamos frente a un contexto narcocriminal. No es solo droga: hay violencia, armas y organización”, explicó el fiscal general.

En ese sentido, destacó que la desfederalización de la lucha contra el microtráfico permitió avanzar sobre todo el circuito delictivo. “Antes se fragmentaban las investigaciones. Hoy podemos abordar todo el fenómeno”, indicó.

El giro inesperado: un abogado detenido

Tras el allanamiento, el principal sospechoso se entregó, pero el caso sumó un capítulo inesperado pocas horas después. En un hotel céntrico, donde el imputado se había alojado, los investigadores encontraron en su habitación a su propio abogado defensor, con droga, un arma de fuego y otros elementos.

“El abogado fue detenido provisoriamente y se investiga su posible rol en el encubrimiento”, confirmó José Gerez.

La fiscalía analiza si el letrado excedió su rol profesional y participó en el ocultamiento de pruebas o del propio imputado.

También hallaron elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes, como envoltorios de nailon, una balanza y un posnet.

El impacto: droga fuera de circulación y menos delitos

El secuestro incluyó 9,7 kilos de droga, más de 12 millones de pesos, dólares, pesos chilenos, armas y municiones. Para la fiscal Inés Gerez, el impacto es directo: “Se sacan miles de dosis de la calle”.

Pero además, el fiscal general aseguró que estos operativos ya muestran resultados concretos: una reducción del 27,5% en delitos vinculados al narcotráfico y del 16,3% en el total de hechos delictivos en el último año.

La ruta del dinero y la evidencia digital

Uno de los ejes clave de la investigación ahora está puesto en la tecnología. “Hoy muchos venden por billeteras virtuales. Secuestramos un posnet y vamos a analizar todas las transacciones”, explicó José Gerez.

Los celulares y dispositivos incautados son considerados pruebas centrales. “Ahí está todo: contactos, proveedores, chats. Queremos saber quién trae la droga a San Martín”, agregó.

La investigación apunta a reconstruir toda la cadena: desde la provisión hasta la comercialización.

El rol clave de los vecinos

Otro dato relevante es el peso de la participación ciudadana. El intendente Carlos Saloniti destacó el sistema de denuncias anónimas mediante códigos QR, que permite aportar información sin riesgos. “No es una zona liberada. Acá se está trabajando”, aseguró.

En la misma línea, José Gerez reveló que este mecanismo permitió alcanzar 101 condenas en un año, sin necesidad de identificar a los denunciantes.

Desde la Policía, el comisario mayor Guillermo Alfaro destacó el operativo conjunto. “Hubo profesionalismo, compromiso y un trabajo mancomunado con la Fiscalía. Esto es lo que se tiene que hacer para combatir el delito”, sostuvo, y expresó su “orgullo” por el desempeño del personal.

Con evidencia digital por analizar, rastreo económico en marcha y posibles conexiones fuera de la ciudad, la investigación está lejos de cerrarse. “Esto recién comienza. Tenemos que reconstruir toda la red”, concluyó el fiscal general.

El golpe fue histórico, pero también dejó al descubierto algo más profundo: la dimensión real del narcotráfico en la región y el desafío de desarticularlo por completo