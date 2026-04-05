Escándalo en San Martín de los Andes: detuvieron al abogado del narco tras hallarlo con cocaína y un arma en un hotel

El impactante operativo por narcotráfico en San Martín de los Andes sumó en las últimas horas un nuevo capítulo: el abogado defensor del principal acusado también fue detenido, tras ser encontrado en un hotel con droga, un arma y varios teléfonos.

Según pudo saber Mejor Informado de fuentes cercanas a la investigación, el hecho se desencadenó cuando desde el alojamiento donde se había hospedado el sospechoso alertaron a la Policía. El aviso indicaba que el hombre detenido —quien se había entregado ante el Ministerio Público Fiscal tras el allanamiento en su vivienda— había estado alojado en el lugar.

A partir de esa información, los efectivos se dirigieron al hotel y revisaron la habitación en la que se había hospedado el acusado. Allí encontraron al abogado defensor, identificado como Facundo Trova, quien se encontraba dentro del cuarto que había ocupado su cliente.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron aproximadamente 100 gramos de cocaína, un arma de fuego y varios teléfonos celulares, elementos que ahora forman parte de la investigación en curso.

De acuerdo a las fuentes, el letrado estaba alojado en otra habitación del mismo hotel, pero por motivos que aún se intentan esclarecer, fue hallado en la del imputado, lo que despertó sospechas inmediatas en los investigadores.

Ante esta situación, la Justicia dispuso su detención por los delitos de encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego, en el marco de la causa que ya había tomado relevancia por el secuestro de casi 10 kilos de droga, dinero en efectivo y armamento en un domicilio del barrio Las Rosas.

El caso, que comenzó como una investigación por robos y derivó en uno de los mayores golpes al microtráfico en la provincia, suma ahora un nuevo capítulo que profundiza la complejidad del entramado bajo análisis judicial.