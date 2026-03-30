El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén formuló cargos contra dos hombres por un robo con arma de fuego y una posterior fuga de la policía en la ciudad de Neuquén.

La acusación fue presentada el sábado en una audiencia encabezada por la jueza de garantías Natalia Pelosso. Intervinieron el fiscal Horacio Maitini y la asistente letrada Silvia Garrido, de la fiscalía de Robos y Hurtos.

Cómo fue el robo de la camioneta Amarok

De acuerdo con la investigación provisoria, el 26 de marzo alrededor de las 7:20, uno de los imputados abordó a una mujer que estaba afuera de su vivienda en el barrio Parque Industrial.

Tras preguntarle por una dirección, la amenazó con un arma de fuego y le robó una camioneta Volkswagen Amarok, además de un teléfono celular y otros elementos.

La víctima estaba junto a sus hijos menores, quienes lograron descender del vehículo antes del robo.

Persecución policial y abandono del vehículo

El 27 de marzo por la noche, ambos imputados fueron detectados circulando en la camioneta robada. Al intentar identificarlos, personal policial inició una persecución por distintas calles de Neuquén.

Durante la fuga, uno de ellos apuntó con un arma de fuego hacia los efectivos. Finalmente, abandonaron el vehículo y escaparon a pie.

En ese contexto, uno de los hombres descartó un arma que luego fue secuestrada por la policía. Según se informó, el arma estaba apta para el disparo.

Calificación legal de los delitos

El MPF atribuyó a uno de los imputados el delito de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud no pudo acreditarse, en calidad de autor, en concurso real con resistencia a la autoridad.

En tanto, al segundo se le imputó portación de arma de guerra sin autorización legal, también en concurso real con resistencia a la autoridad.

Medidas de coerción solicitadas

El fiscal Horacio Maitini solicitó prisión preventiva por dos meses para uno de los acusados, al considerar riesgo de fuga y la necesidad de proteger a la víctima.

Para el otro imputado, requirió prisión domiciliaria por el mismo plazo, teniendo en cuenta antecedentes penales y riesgo de no sometimiento al proceso.

Resolución de la jueza Natalia Pelosso

La jueza de garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía, aunque rechazó uno de los agravantes vinculados al robo.

Medidas cautelares definidas

Uno de los imputados: prisión domiciliaria por dos meses, con tobillera electrónica y control policial.

prisión domiciliaria por dos meses, con tobillera electrónica y control policial. El otro imputado: libertad con restricciones, con obligación de presentarse dos veces por día en una comisaría y prohibición de acercamiento a la víctima en un radio de 500 metros.

Además, se fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación.