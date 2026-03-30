Un hombre fue apuñalado durante la madrugada del sábado en el Parque Central de la ciudad de Neuquén, en un hecho que es investigado como homicidio simple en grado de tentativa por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Según la información preliminar reunida por la fiscalía de Homicidios y la Policía provincial, el ataque ocurrió cerca de la 1:30 en la zona del anfiteatro, a la altura de las vías. La víctima, un hombre adulto, permanece internada en estado grave en el hospital Castro Rendón.

Cómo fue la agresión

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Andrés Azar, una mujer y un varón atacaron a la víctima mientras se encontraba sentada junto a otras personas.

Secuencia del hecho

La mujer le dio una patada por la espalda.

Se inició una discusión.

El imputado lo sujetó por detrás, tomándolo del cuello.

En ese momento, la mujer lo apuñaló en el abdomen con un cuchillo tipo Tramontina.

Tras la agresión, ambos se retiraron del lugar, dejando a la víctima herida. Testigos dieron aviso a la Policía y el hombre fue asistido por el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Demora y secuestro del arma

Con la descripción aportada por testigos, personal policial realizó un operativo de búsqueda que permitió demorar a los sospechosos minutos después, en la intersección de Olascoaga y Mitre.

Durante el procedimiento, la mujer arrojó un cuchillo que, según las pericias iniciales de criminalística, presentaba manchas que serían de sangre tanto en el mango como en la hoja.

Formulación de cargos y prisión preventiva

La acusación fue formalizada por el fiscal Andrés Azar durante una audiencia judicial. A ambos imputados se les atribuyó el delito de homicidio simple en grado de tentativa en calidad de coautores.

El MPF solicitó prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, argumentando riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Para el hombre: detención en una unidad carcelaria, debido a una condena condicional previa dictada en noviembre del año pasado.

Para la mujer: prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria.

La jueza de garantías Natalia Pelosso avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. También hizo lugar a las medidas cautelares en los términos solicitados por la fiscalía.

Contexto: personas en situación de calle

De acuerdo a la investigación, tanto los imputados como la víctima se encontraban en situación de calle, un dato que forma parte del contexto del hecho y que es analizado por la fiscalía.