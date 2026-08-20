Robó una Hilux, protagonizó una brutal persecución y terminó preso: todos los detalles del caso que conmocionó a Neuquén

La fiscal del caso Horacio Maitini y la asistente letrada Nadia Pérez formularon cargos a un hombre, J.J., por dos hechos: el robo de una camioneta Toyota Hilux y su posterior utilización durante una persecución policial en la que el imputado embistió vehículos y motocicletas de la Policía de Neuquén.

Durante una audiencia realizada este jueves en la Ciudad Judicial, los representantes del Ministerio Público Fiscal describieron los hechos y las circunstancias en las que J.J. fue detenido, y le atribuyeron distintos delitos.

Además, Maitini y Pérez pidieron que el acusado permanezca detenido en prisión preventiva por el plazo de un mes por peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Los funcionarios de la fiscalía detallaron como antecedentes procesales del imputado que no tiene documento (se está tramitando por orden judicial), no tiene domicilio fijo, estaba en rebeldía por hechos similares, que ya obtuvo una suspensión de juicio a prueba en otro caso y que, de ser condenado nuevamente, la pena deberá ser obligatoriamente de cumplimiento efectivo.

Sin oposición de la defensa, el juez de garantías Juan Kees, que estuvo a cargo de la audiencia, tuvo por formulados los cargos y fijó la prisión preventiva por un mes.

El primer hecho: robó una camioneta

El primer hecho ocurrió el 30 de julio de 2026, cerca de las 19:30, frente a un comercio y una panadería ubicados en la intersección de las calles El Chocón y Darwin de la ciudad de Neuquén.

Según la acusación, J.J. y otra persona, ingresaron a la panadería y, luego de realizar una compra, salieron a la vía pública. Mientras su acompañante permanecía en las inmediaciones haciendo de “campana”, J.J. se dirigió hacia una Toyota Hilux que había sido estacionada por su propietario, abrió la puerta del conductor, encontró las llaves en el interior y se apoderó del vehículo.

La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Por este hecho, la fiscalía atribuyó a J.J. el delito de hurto doblemente calificado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y con llave verdadera, en concurso real con supresión de dominio.

La persecución para recuperarla

El segundo hecho ocurrió el 18 de agosto de 2026, cerca de las 11, cuando J.J. circulaba por la zona de Valentina Norte Rural a bordo de la misma camioneta Toyota Hilux que había sido sustraída el 30 de julio.

El vehículo circulaba sin chapa patente trasera ni espejos retrovisores y realizaba maniobras imprudentes. Por este motivo, al aproximarse a la intersección de Río Colorado y Chivilcoy, efectivos de la División Tránsito Rural le hicieron señas para que detuviera la marcha.

Según la acusación, el imputado no detuvo el vehículo, aceleró en dirección a los policías, que debieron apartarse de la calzada, y comenzó una huida por distintas calles de la ciudad.

Durante la persecución, cruzó semáforos en rojo y en la intersección de Bajada de Maida y calle Esperanza impactó contra un Volkswagen Gol Trend.

Luego, ingresó al barrio Valentina Sur y, en la calle San Javier, embistió con la camioneta a un móvil policial (Ford Ranger). Tras iniciar la marcha en reversa, impactó contra una motocicleta Honda Tornado conducida por otro efectivo, que logró arrojarse al suelo antes del impacto.

La camioneta arrastró la motocicleta unos 30 metros. El imputado impactó contra otra motocicleta policial y tiró al suelo a otro efectivo. Continuó la marcha e impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok del Departamento Sustracción Automotores, hasta que finalmente detuvo la marcha luego de chocar.

J.J. fue aprehendido en el lugar y presentaba una herida de arma de fuego en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado al hospital Horacio Heller.

Por este hecho, Maitini y Pérez le atribuyeron el delito de resistencia a la autoridad en concurso real con daño agravado por haber sido cometido contra un bien de uso público (cuatro hechos), en carácter de autor.