Tras la persecución en Valentina Sur, la Policía de Neuquén crea la figura del “Defensor del policía”: cómo funcionará

En medio de la investigación de la persecución de una Toyota Hilux en Valentina Sur, la Policía de Neuquén anunció la incorporación de una nueva figura para que sus integrantes puedan defenderse.

El sujeto, detenido tras la persecución, resultar herido de bala y chocar contra una moto y un patrullero, será imputado este jueves por la Justicia neuquina. El hombre permanece internado ya que un efectivo policial le habría efectuado un disparo.

El arma ya fue secuestrada y será peritada para determinar en qué momento se efectuó el disparo. En diálogo con La Primera Mañana, por AM550, el Comisario Jefe de Policía Tomás Díaz Pérez adelantó que en un acto este jueves se pondrá en valor una figura nueva, que es el defensor del policía.

"La Jefatura de Policía designa un abogado en la institución para el personal policial, que en estos casos necesita defensa, necesita asesoramiento legal, va a tener desde la institución, si está de acuerdo el efectivo, si él lo requiere va a estar a disposición un staff de abogados que se desempeñan dentro de la institución y lo van a asistir en todos los aspectos legales respecto a cualquier situación que haya ocurrido estando de servicio", explicó el Jefe.

Esta nueva figura busca proteger a los efectivos que arriesgan sus vidas en las calles, ya que muchas veces resultan heridos y están expuestos a tragedias.

"El defensor del policía es una figura creada por esta jefatura a los efectos de que nuestro personal tenga un respaldo al momento de proceder. Porque muchas veces, cuando son denunciados, nuestros hombres, nuestras mujeres policías, deben recurrir a contratar un abogado por su cuenta, meterse en préstamos, muchas veces no tienen dinero, tienen que caer con un abogado de oficio", agregó Díaz Pérez.

También indicó que es decisión del policía si quiere esa asistencia, la misma es ofrecida y el efectivo decide si le interesa o no.

Este jueves el conductor deberá presentarse en la Justicia

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal le formulará cargos y se conocerán las acusaciones que pesan sobre él por los hechos ocurridos durante la persecución.

Mientras tanto, continúa la investigación para reconstruir la secuencia y determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. También será clave el resultado del peritaje sobre el arma policial para establecer cómo se produjo el disparo que terminó hiriendo al conductor.

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