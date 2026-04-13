En la madrugada de este domingo, personal de la Comisaría 13° de Sierra Grande intervino en un episodio incluido en la Ley 3040 de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares, luego de una denuncia que derivó en una medida judicial de exclusión del hogar dispuesta por el Juzgado de Paz.

Al llegar al domicilio, el hombre involucrado se mostró alterado y se negó a cumplir la disposición judicial. Desde el interior de la vivienda se roció con alcohol y amenazó con prenderse fuego, llegando incluso a iniciar un foco ígneo que logró extinguir por sus propios medios. Ante la gravedad de la situación, se dio intervención a la Fiscalía de San Antonio Oeste para el seguimiento de las actuaciones.

En ese contexto, se convocó al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), cuyos negociadores trabajaron en el lugar para establecer diálogo y reducir la tensión. La intervención se realizó en coordinación con la consigna policial dispuesta y con la presencia del área de Salud, que permaneció en el sitio para atender cualquier eventualidad vinculada al estado físico del hombre.

Durante el procedimiento se gestionó una orden de allanamiento, mientras la Comisaría 13° continuó con las actuaciones de rigor. El despliegue incluyó medidas de seguridad en la zona para resguardar a vecinos y familiares, evitando que la situación se extendiera fuera del domicilio.

El hecho se prolongó durante varias horas de la madrugada y requirió la participación conjunta de distintas áreas, que trabajaron de manera articulada para contener el episodio y garantizar el cumplimiento de la medida judicial. La intervención permitió que el procedimiento se desarrollara sin mayores consecuencias, quedando las actuaciones bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.