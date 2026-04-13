Un efectivo policial que cumplía funciones de seguridad adicional en un supermercado de la cadena Chango Más fue embestido este domingo por un sujeto que intentaba escapar del comercio sin abonar la mercadería. El hecho ocurrió en la sucursal ubicada en la zona sur de Bariloche y generó un amplio despliegue policial que culminó con la detención del responsable en el sector oeste de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el sargento observó al individuo cuando esquivaba la línea de cajas con varios productos en su poder y abordaba un vehículo Ford Fiesta. Al advertir la maniobra, el policía intentó detenerlo y dio la voz de alto, pero el sujeto aceleró y lo embistió, provocándole lesiones en las extremidades inferiores y en las muñecas. El efectivo tuvo que recibir asistencia médica inmediata.

El conductor huyó a gran velocidad, aunque fue localizado poco después en el oeste de Bariloche, a varios kilómetros del lugar del episodio. Allí se concretó su detención y quedó imputado en una causa por hurto de mercadería, atentado y resistencia a la autoridad, además de lesiones ocasionadas al personal policial.

La intervención rápida permitió neutralizar la fuga y garantizar que el responsable quedara a disposición de la Justicia. El caso refleja la gravedad de las situaciones que enfrentan los efectivos en tareas de seguridad privada, donde la exposición a riesgos es constante. La investigación judicial continuará para determinar las responsabilidades penales del detenido y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

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