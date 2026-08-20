Santa Fe: la autopsia confirmó que Izán Aguirre, el nene de 6 años, fue ahorcado

La autopsia preliminar determinó que Izán Aguirre, un niño de 6 años de San Justo, Santa Fe, murió como consecuencia de una asfixia por ahorcamiento, mientras su madre, una joven de 22 años, continúa detenida en el marco de la investigación por el crimen. El estudio fue realizado en la morgue judicial de la capital provincial y estableció que la muerte se produjo por estrangulamiento. Sin embargo, todavía deben realizarse estudios complementarios, entre ellos análisis anatomopatológicos y bioquímicos, que permitirán avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

La investigación quedó a cargo de la fiscal, Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, quien dispuso la detención de la madre del niño, identificada por sus iniciales como R.M. La mujer no registra antecedentes, según informaron desde la Fiscalía. Este jueves, el fiscal regional de la Primera Circunscripción del MPA, Jorge Nessier, y la fiscal que lleva adelante la investigación brindaron una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo. Allí dieron a conocer los primeros elementos reunidos desde que se inició la pesquisa.

Nessier explicó que, además de aguardar los resultados completos de la necropsia, ya se tomaron las primeras declaraciones testimoniales. También se ordenaron peritajes sobre teléfonos celulares y otros dispositivos que fueron secuestrados durante las actuaciones. Respecto de la situación de la madre, el fiscal regional explicó que la hipótesis inicial de la investigación apunta hacia su posible responsabilidad en la muerte del niño, motivo por el cual la fiscal dispuso su detención. No obstante, aclaró que la investigación continúa abierta.

En ese sentido, Nessier señaló que todavía no se descarta la eventual participación de otra persona. Los próximos días serán importantes para determinar si existen otros elementos que permitan establecer responsabilidades adicionales y precisar la mecánica del crimen.

La Fiscalía deberá ahora incorporar los resultados de los estudios pendientes y avanzar con los peritajes sobre los dispositivos electrónicos y las declaraciones de los testigos, además de analizar el resto de las evidencias reunidas desde el hallazgo del cuerpo. La autopsia representa hasta el momento uno de los principales avances de la investigación, ya que permitió establecer la causa preliminar de muerte del niño, aunque todavía resta determinar con precisión cómo se produjo el ahorcamiento y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el hecho.

Mientras continúan las medidas ordenadas por la Justicia, la madre permanece detenida y la Fiscalía trabaja para reconstruir las últimas horas de vida de Izán y determinar quiénes tuvieron participación en su muerte.