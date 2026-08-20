Un nene de 6 años murió en su casa y su madre quedó detenida: qué se sabe del caso

La muerte de un nene de 6 años conmociona a la localidad de San Justo, Rosario, y es investigada por la Justicia, que busca determinar qué ocurrió dentro de una vivienda del barrio Reyes. El chico fue encontrado sin vida durante la tarde del miércoles y su madre, una joven de 22 años, quedó detenida mientras se realizan las primeras medidas de prueba.

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y cortada 27. La Policía llegó al lugar después de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una posible situación de violencia dentro del domicilio.

La madre del menor, de 22 años, quedó detenida mientras avanza la investigación judicial.

Cuando los efectivos ingresaron, encontraron al menor ya fallecido y a su madre junto a él. El personal médico del Samco local constató posteriormente la muerte y la mujer fue trasladada en calidad de detenida, quedando a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso y, en un primer momento, fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. Hasta el momento no se informó oficialmente una imputación contra la madre ni se estableció judicialmente su responsabilidad en el fallecimiento.

La autopsia será clave para determinar qué ocurrió

El cuerpo del niño fue trasladado desde San Justo hasta la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe para realizar la autopsia. El estudio será fundamental para establecer la causa de la muerte y determinar si existieron signos compatibles con algún tipo de violencia.

La investigación tomó un nuevo rumbo a partir de un testimonio incorporado al expediente que mencionó específicamente la posibilidad de un cuadro de asfixia. Esa hipótesis comenzó a ser analizada por los investigadores, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre la causa del fallecimiento.

La autopsia será determinante para establecer la causa del fallecimiento y esclarecer el caso.

Durante este jueves, la vivienda permanecía preservada y con custodia policial. Personal de la PDI realizó peritajes, relevó el lugar, levantó huellas y recolectó elementos que podrían ser incorporados a la investigación.

Además, los investigadores trabajan sobre cámaras de seguridad y testimonios de personas que puedan aportar información para reconstruir las últimas horas del niño y establecer qué sucedió dentro de la vivienda.

El dolor de la familia tras la muerte del nene

Mientras avanza la investigación, el dolor de los familiares quedó reflejado en distintos mensajes publicados en redes sociales. Durante la madrugada, una familiar del niño expresó su angustia por la pérdida y aseguró que todavía no logra comprender lo ocurrido.

“Estoy muy triste, me duele el alma, el pecho. No entiendo qué fue lo que pasó, qué le pasó. Estoy en mi peor momento. Mi angelito que fue como un hijo para mí”, escribió.

En el mismo mensaje, la mujer agregó: “Que en paz descanses mi amor, te voy a amar toda la vida, mi vida. Te extraño mucho, te amo angelito mío. Dios te tiene en su regazo. Dios, abrazalo fuerte por mí. No doy más con este dolor fuerte en mi pecho”.

Por ahora, la principal incógnita continúa siendo cómo murió el nene. La autopsia y el resto de las pericias serán determinantes para esclarecer el caso y definir qué medidas adoptará la Justicia.