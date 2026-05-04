Las notificaciones por amenazas escolares en Santa Fe siguen generando impacto en distintos hogares, donde los adultos responsables deben afrontar multas millonarias por los operativos desplegados tras las intimidaciones realizadas por menores.

En ese contexto, una escena registrada durante el fin de semana expuso el efecto directo de la medida: una abuela, al ser notificada por personal policial, increpó a su nieto con una frase cargada de enojo y desconcierto: “¿Qué hiciste, no te da vergüenza?”, luego de conocer que debía abonar más de $5,8 millones.

La política impulsada por el Gobierno provincial establece que los costos de cada intervención (incluyendo movilización policial, brigadas especiales, vehículos y horas de servicio) deben ser cubiertos por las familias de los responsables, con montos que varían según la magnitud del operativo.

Durante el último fin de semana largo se emitieron 11 notificaciones en distintos departamentos, alcanzando un total superior a $36 millones, en un esquema que busca desalentar este tipo de conductas mediante consecuencias económicas directas.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que una vez identificados los autores, las intimaciones se generan de forma automática, con un plazo de cinco días para el pago antes de que intervenga la Fiscalía de Estado.