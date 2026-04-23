Las vidrieras cambiaron antes que las aulas

En Neuquén empezaron a aparecer mochilas transparentes en librerías, en paralelo al clima de preocupación por amenazas en escuelas secundarias.

La escena se instaló en pocos días: productos nuevos, mensajes dirigidos a familias y una demanda que todavía no tiene una referencia clara dentro del sistema educativo.

Mensajes directos a familias en un contexto sensible

Al menos dos librerías locales difundieron avisos en redes sociales para anticipar la llegada de este tipo de mochilas.

Una de ellas informó: “Muy pronto llegan las mochilas transparentes, pensadas para que cumplas con lo necesario”.

Otra comunicó que comenzará a venderlas desde el 27 de abril y señaló:

“Sabemos que este no es el escenario que nadie desea, y confiamos en que pronto podamos volver a vivir la etapa escolar con tranquilidad”, dice la publicidad que recorre Instagram.

Los mensajes reflejan el contexto actual y apuntan a dar una respuesta inmediata desde el comercio.

Neuquén mantiene su esquema y fija postura

En la provincia no se modificaron las condiciones de ingreso a las escuelas. Desde el gobierno provincial sostuvieron que los establecimientos educativos siguen siendo espacios seguros frente a esta situación.

Esa definición marca una diferencia respecto de otras respuestas que comenzaron a verse en el país.

Lo que ya ocurre en otras provincias

En distintos distritos se avanzó con medidas más concretas, como el uso de mochilas transparentes o revisiones en los ingresos.

También aparecieron alternativas para evitar gastos, como bolsos de hule —los que se usan para guardar frazadas— que cumplen una función similar.

Ese escenario, por ahora, no se trasladó a Neuquén.

Un tema que avanza fuera de las decisiones oficiales

Mientras el Consejo Provincial de Educación no se expidió sobre estas promociones, el tema empezó a moverse por otros canales: redes sociales, comercios y familias que evalúan opciones.

Las mochilas transparentes ya están disponibles. Las escuelas, en cambio, siguen funcionando con el mismo esquema. Entre esas dos realidades, la discusión empieza a tomar forma.

Cuánto salen

Según los valores locales y en compras virtuales, los valores oscilan entre $20mil y $65mil.