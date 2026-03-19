El caso de la presunta secta rusa en Bariloche sumó un giro inesperado: una organización no gubernamental con estatus consultivo ante la ONU denunció que Konstantin Rudnev, imputado por trata de personas, se encuentra detenido en condiciones “inhumanas” y llevó la situación al Consejo de Derechos Humanos, donde el planteo ya fue incorporado oficialmente.

La presentación forma parte de la 61ª sesión del organismo internacional y advierte sobre una posible vulneración de derechos fundamentales. Pero además introduce un elemento clave: la ONG sostiene que podría existir un patrón de discriminación hacia minorías espirituales, lo que cambia el foco del caso y pone en discusión el accionar estatal.

En ese marco, uno de los puntos más sensibles es la situación de detención del ciudadano ruso. Según el informe, las condiciones en las que se encuentra alojado “amenazan gravemente su salud”, lo que califican como una preocupación humanitaria. A la vez, lo describen como una persona que llevaba una vida discreta en Bariloche, sin liderar grupos ni actividades visibles.

Por otra parte, el documento cuestiona el origen de la causa. Afirma que todo se habría iniciado por un “malentendido” vinculado a una joven rusa que viajó al país para dar a luz, en un contexto atravesado por barreras idiomáticas y diferencias culturales que habrían derivado en una interpretación errónea de la situación.

Además, la ONG sostiene que la hipótesis de trata se fue debilitando con el avance del proceso. Incluso señala que la joven mencionada nunca habría tenido contacto con Rudnev y que otras mujeres también negaron vínculos, lo que, según esa versión, desarma el eje central de la acusación.

En paralelo, la defensa del imputado insiste en esa línea y asegura que la única presunta víctima declaró que no fue objeto de ningún delito. Mientras tanto, el expediente sigue abierto y ahora suma un nuevo frente: la mirada internacional sobre un caso que, lejos de cerrarse, cada vez genera más interrogantes.